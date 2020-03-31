 

Главврач «Коммунарки» после общения с Путиным заразился коронавирусом

31.03.2020, 15:53, Разное

У главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко диагностирован коронавирус. Как известно, в данной больнице проходят лечение пациенты именно с этим диагнозом.
Стоит отметить, китайские исследователи рассказывали, что медики в период пандемии первыми страдают, заражаясь от своих пациентов. И защита медперсонала – это первое, что надо делать в каждом государстве, но как показала практика все наоборот. Незащищенные медики являются первой ошибки в борьбе с недугом.

Добавим, что в данной больнице проходит лечение и Лев Лещенко, которого лечат от коронавируса, но его представитель сказал, что с его тестами проблемы и непонятно болен ли он COVID-19.



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