Главврач «Коммунарки» после общения с Путиным заразился коронавирусом

31.03.2020, 15:53, Разное

У главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко диагностирован коронавирус. Как известно, в данной больнице проходят лечение пациенты именно с этим диагнозом.

Стоит отметить, китайские исследователи рассказывали, что медики в период пандемии первыми страдают, заражаясь от своих пациентов. И защита медперсонала – это первое, что надо делать в каждом государстве, но как показала практика все наоборот. Незащищенные медики являются первой ошибки в борьбе с недугом.

Добавим, что в данной больнице проходит лечение и Лев Лещенко, которого лечат от коронавируса, но его представитель сказал, что с его тестами проблемы и непонятно болен ли он COVID-19.