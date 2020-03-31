 

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна: «Мечты – это крылья за спиной»

31.03.2020, 15:53, Разное

Старшая дочь продолжающей борьбу с тяжёлым недугом отечественной актрисы театра и кино Анастасии Заворотнюк поделилась с поклонниками рассуждениями на тему мечты. Анна Стрюкова уверена, что мечтать должен каждый человек, так это его «крылья за спиной».
В первые месяцы после появления сообщений о болезни Анастасии Заворотнюк её дочь Анна крайне редко общалась с поклонниками в соцсети, но в последнее время посты в её аккаунте обновляются практически ежедневно. Девушка делится с фолловерами новыми фото и рассуждениями на различные актуальные жизненные темы, однако избегает обсуждения состояния здоровья матери. Так, в одной из недавних публикаций Анна рассказала, как начинала самостоятельную жизнь вдали от семьи, уехав учиться в США. В последней обнародованной публикации дочь Заворотнюк рассуждает о важности для человека мечтаний и искренней веры в исполнение желаемого, что «транслируется» во Вселенную и затем «материализовывается в реальности».

Анна Стрюкова считает, что у людей, которым не свойственно мечтать, нет «крыльев за спиной», их жизнь скучнее, не наполнена красками, порывами, стремлениями, амбициями и эмоциями. «Главное, чтобы мечты не были пусты. Когда они подкрепляются делами и чёткой позицией, то приближается миг достижения цели, а трудности на пути стоит воспринимать, как жизненные уроки», – отмечает дочь знаменитости. Резюмируя размышления Стрюкова подчеркнула, что в мечтаниях важно устремляться глазами и душой вверх, но при этом твёрдо стоять ногами на земле, информирует интернет-портал iReactor.



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