 

Дмитрий Песков рассказал о результатах тестов на коронавирус Владимира Путина

31.03.2020, 15:53, Разное

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Владимира Путина, пояснил о результатах теста на коронавирус главы государства.
С его слов, Путин регулярно проходит тестирование, особенно после того, как посетил больницу в Коммунарке, где проходят лечение инфицированные COVID-19. До настоящего времени тесты все отрицательные.

Как сообщалось ранее, в Коммунарке в больнице для инфицированных коронавирусом заболел главврач.



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