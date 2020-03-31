Дмитрий Песков рассказал о результатах тестов на коронавирус Владимира Путина

31.03.2020, 15:53, Разное

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Владимира Путина, пояснил о результатах теста на коронавирус главы государства.

С его слов, Путин регулярно проходит тестирование, особенно после того, как посетил больницу в Коммунарке, где проходят лечение инфицированные COVID-19. До настоящего времени тесты все отрицательные.

Как сообщалось ранее, в Коммунарке в больнице для инфицированных коронавирусом заболел главврач.