У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус
31.03.2020, 15:53, Новости дня
Коронавирус обнаружен у главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко, информирует телеканал «Россия-24».
Об этом сообщила телеведущая в прямом эфире, передает РИА «Новости».
За сутки в РФ выявлено 500 случаев коронавируса. Общее число заболевших – 2 тыс. 337 человек. В Москве за сутки зарегистрировано 387 новых случаев коронавируса.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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