У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

31.03.2020, 15:53, Новости дня

Коронавирус обнаружен у главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко, информирует телеканал «Россия-24».

Об этом сообщила телеведущая в прямом эфире, передает РИА «Новости».

За сутки в РФ выявлено 500 случаев коронавируса. Общее число заболевших – 2 тыс. 337 человек. В Москве за сутки зарегистрировано 387 новых случаев коронавируса.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.