 

Украина отказалась вести переговоры с Донбассом

31.03.2020, 15:53, Новости дня

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что создание консультативного совета в Минске с представителями республик Донбасса не означает начало переговоров.

«Наша позиция неизменна, я всегда ее повторяю.<,,> Мы никогда не вели переговоры с так называемыми ДНР и ЛНР и не будем никогда их вести», – цитирует ТАСС Ермака. 

Он также отметил, что Украина планирует обсуждать идею создания консультативного совета по Донбассу с партнерами по нормандскому формату.

«Консультативный совет обсуждался в формате телефонного разговора политических советников в нормандском формате. Идея создания такого совета будет дальше рассматриваться после консультации с нашими партнерами из Франции, Германии, ОБСЕ. Эти консультации до сих пор продолжаются», – сказал он.

Ранее Ермак заявил, что Украина в ближайшие несколько месяцев вернет всех удерживаемых в ЛНР и ДНР граждан. 



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