Что приготовить: любимые рецепты Тины Канделаки, Зары, Ляйсан Утяшевой, Виктории Исаковой и других

31.03.2020, 15:51, Разное

Домашний режим самоизоляции, в котором сейчас находится почти весь мир, можно воспринимать по-разному: первый сценарий – роптать, негодовать, раздражаться и винить всех и вся; второй – излечь из него максимум пользы и тратить время на то, на что всегда хотелось, но не доходили руки. Знаменитости изо дня в день доказывают через социальные сети, что их карантин проходит насыщенно: они делятся с нами видеотренировками, устраивают прямые эфиры со специалистами разного профиля, раскрывают секреты красоты, выкладывают подборки книг, фильмов и сериалов, а некоторые даже устраивают кулинарные мастер-классы и выкладывают в сеть любимые, проверенные рецепты. В числе последних – Тина Канделаки, Виктория Исакова, Ляйсан Утяшева, Яна Чурикова, Елена Кулецкая, Мария Кравцова, Ника Белоцерковская, Вера Панфилова, Юля Бордовских, Зара и другие. Предлагаем вам вдохновиться их примером и порадовать своих домашних.

Виктория Исакова

Рецепт печенья песочного детского (делаем его быстро и весело, можно под музыку)

Ингредиенты:

500 г муки, просеять

400 г масла сливочного

200 г сахара

1 ч.л. соли мелкой

5 желтков

Масло заранее вынуть из холодильника, оно должно немного “подтаять”. Просеиваем в миску муку. Делаем углубление по центру, в него кладем масло, засыпаем сахар и соль. Хорошенько вымешиваем, получается крошка. Я вымешиваю на рабочем столе кухни. Мне так удобнее. Потом выливаем 4 (!) желтка и хорошенько, но недолго месим. Песочное тесто не любит, когда его долго мучают. Скатываем шарик, заворачиваем в пищевую пленку и на 40-60 минут – в холодильник отдыхать. Достаем, даем тесту согреться минут 20, раскатываем толщиной миллиметра 2-3, достаем любимы формочки и вуаля))) – выпекаем в духовке, разогретой до 180 градусов. Я пеку на пекарской бумаге. Кладем печенье, смазываем оставшимся желтком. Можно присыпать печенье сахаром, семенами любыми, которые вам нравятся. Дети требуют шоколадную крошку. Степень “румяности” определяем сами. Всем отличного дня!!!!

Ляйсан Утяшева

Делюсь с вами своим недельным меню для поддержания фигуры. Овощанка, дикий рис, свекла с чесноком, запечённая морковь, авокадо, овощной крем-суп, салатик, лосось со спаржей, тушенные артишоки… смузи и фрукты – ВСЕГДА! На этом список не заканчивается… буду продолжать… И про мужчин не забываем. Любимые блюда нашего дедушки и @pavelvolyaofficial: запечённое мясо под луком и баклажанчики с домашним майонезом, луком и сыром… голодным не останется никто.

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Публикация от Ляйсан Утяшева (@liasanutiasheva)24 Мар 2020 в 12:11 PDT

Яна Чурикова

“Нью-йоркские кукурузные печеньки”

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Публикация от Yana Churikova (@yana_chu)26 Мар 2020 в 4:53 PDT

Юлия Бордовских

На 6 маффинов вам понадобится:

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10 яичных белков

Горсть шпината

Несколько помидорчиков черри

Соль

Перец

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Готовьте 15 минут при температуре 180 градусов. В каждом маффине около 50 калорий! И чистый источник протеинов!

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Публикация от Yulia Bordovskih (@bordeaux_yulia)27 Мар 2020 в 5:24 PDT

Зара

Дорогие мои, раз мы все оказались на вынужденных каникулах, то постараемся не поддаваться вселенской панике, а наслаждаться общением с семьей и радовать их вкусностями. Если вы давно со мной, то, наверное, уже знаете, что я люблю готовить долму и с удовольствием ещё раз поделюсь с вами рецептом. Пока концертов нет, будем творить на кухне.

Ингредиенты:

Говядина 1 кг

Баранина 300 г

Телячьи ребрышки 4 шт.

Виноградные листья 600 г

Рис 300 г

Репчатый лук 2-3 шт.

Помидор 3 шт.

Зелень: петрушка, кинза, базилик

Сметана 200 г

Чеснок

Соль, перец, специи

Сливочное масло 100 г

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Публикация от ZARA (@zara_music)26 Мар 2020 в 11:11 PDT

Елена Кулецкая

Для пасты с креветками и рукколой понадобятся:

спагетти – 1 пачка

креветки (у нас были варено-мороженные) – 2 пачки, предварительно разморозив

чеснок – 4 зубчика

лук -1 шт.

помидоры – 3 шт.

лимон – 1 шт.

бокал белого сухого вина

руккола – большая горсть

оливковое масло

соль, перец, специи орегано/итальянские травы/розмарин/базилик – какие любите и какие под рукой

пармезан для присыпки

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Подготовка:

– очистить креветки, ОСТАВИВ 12 голов!

– поставить кипятить воду, опустив в нее эти головы – для бульона – (секрет N1!)

– порезать пластинами чеснок, слегка придавить, нарубить лук, кубиками – помидоры

– выдавить сок лимона, цедру с одного бочка потереть на крупной терке – (секрет N2!!)

Приготовление:

– на разогретую сковороду вылить оливковое масло, обжарить сначала чеснок, через минуту добавить к нему лук. Как все позолотилось, добавить помидоры и уменьшить огонь. Помешивать не забываем!

– из кипящей воды выловить головы креветок, добавить пару капель оливкового масла, опустить всю пасту, варить до состояния аль денте!

– к тушащимся овощам влить сок с цедрой, перемешать

– когда паста практически готова, в сковороду с соусом выложить креветки (так как мои были уже вареные, им надо всего пара минут)

– влить бокал вина и уварить его на треть

– добавить в соус половину рукколы, все посолить, поперчить, приправить, перемешать

– Секрет N3!!!: если в процессе готовки соус слишком выкипел, а хочется пожиже, его можно разбавить бульоном от макарон.

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Подавать сразу! Не ждать, пока все остынет и потребует разогрева. На все уходит минут 10-15, лучше всего заранее все нарезать, позвать домашних накрывать на стол, а самой приступать к приготовлению.

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И вуаля, на тарелку выложить пасту, сверху щедро полить соусом, присыпать пармезаном и оставшейся рукколой. Да, и вино у вас же тоже осталось?;) Вот, захватите и его. Бон аппетиссимо!

Мария Кравцова

Фалафель – традиционное восточное блюдо. А в Израиле фалафель – это главный стрит-фуд, вместе с разными овощами и соусами его заворачивают в питу. Обычно его делают из нута, но есть версии и с другими бобовыми. Очень полезная и сытная штука. И чтобы наш фалафель был еще полезнее, мы его будем не во фритюре обжаривать, как израильтяне, а запекать.

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Ингредиенты:

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1 стакан нута

1 стакан белой фасоли (у меня была фасоль лима, если фасоли у вас нет вообще, замените еще одним стаканом нута)

Палочка сельдерея

1 луковица шалота

1/3 красного болгарского перца

Много, очень много зелени (можно смело брать пару пучков, у меня была петрушка, мята, укроп и немного базилика)

1/2 ч.л. соды

Соль

2 ч.л. кумина (лучше молотого)

3/4 ч.л. чесночной пудры

1/2 ч.л. орегано

1/3 ч.л. корицы (вообще, смотрите по вкусу: если специи любите, то добавляйте еще по 1/3 ч.л. аниса, кардамона, молотого имбиря)

На кончике ножа мускатного ореха

2 ст.л. масла (у меня было масло виноградных косточек)

1/3 стакана рисовой муки

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Приготовление:

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1. Замочить нут на ночь в воде, а можно, кстати, прорастить в течение двух суток, будет еще полезнее.

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2. Взбить все, кроме муки, в блендере. Добавить муку и сформировать небольшие котлетки.

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3. Я жарила в сковороде, которую можно сразу в духовку поставить, очень удобно. Я пожарила их с одной стороны, перевернула и отправила в духовку минут на 20.

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Соус:

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Без соуса для меня они суховаты. К фалафелю отлично подходит дзадзики – холодный соус из йогурта и свежего огурца. Но так как многие постятся, предлагаю немного измененную его версию. У меня в холодильнике ждал своего звездного часа тофу. Я его кинула в блендер, добавила к нему огурец, лимонный сок, зелень, соль, специи, ложечку тахини. Получилось очень вкусно!

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Фалафель можно подавать с салатом, гарниром, просто с соусом или завернуть в лаваш, или в лист салата с тем же соусом.

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Публикация от МАРИКА (Маша Кравцова) (@marikakravtsova)19 Мар 2020 в 9:16 PDT

Надежда Оболенцева

Гаргантюа отец Пантагрюэля)) Итак! Картошка, морковка, огурчик, помидорчик, снова огурчик, перчик, кукуруза, яйцо, гренки из хлеба и тунец.. посолить и поперчить… и ЛОПНУТЬ.

Тина Канделаки

Делюсь с вами рецептом из своей новой белковой диеты! С ней ваши кубики наконец прорисуются, а лишние килограммы будут таять на глазах. Начнем, пожалуй, с завтрака) Представляю вам Бланманже – легендарный десерт-желе.

Ингредиенты:

Творог 2% – 88 г

Белок – 11 г

Желатин – 1 г

Свежая клубника и малина – 30 гр

Сахарозаменитель – по вкусу

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1. Замочить желатин в миске с холодной водой. В маленькой кастрюле подогреть творог. Добавить желатин. Все перемешать до полного растворения желатина.

2. Выложить в салатницу оставшийся творог, добавить сахарозаменитель. Взбить венчиком до однородной массы. Затем добавить творог с желатином.

3. Взбить яичный белок в густую пену. В конце добавить подсластитель и взбивать еще некоторое время. Аккуратно вылить в творог. Выложить смесь в форму. Украсить клубникой и малиной.

Александра Новикова

Рецепт пасты помодоро

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Процесс приготивлавления этой пасты занимает всего несколько минут и для соуса понадобится всего 5 ингредиентов! В итоге вы получаете блюдо не хуже, чем в самых лучших итальянских ресторанах. Наслаждайтесь!

Ингредиенты:

1 банка помидоров пилати

3-4 зубчика чеснока

3 веточки базилика

Соль по вкусу

Сахар или сироп топинамбура по необходимости

Способ приготовления:

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1. Раздавите ножом 3-4 зубчика чеснока. Разогрейте сковороду с оливковым маслом, пожарьте в ней чеснок.

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2. Добавьте в сковороду 1 банку помидоров пилати без кожуры и без сока. Раздробите помидоры деревянной лопаткой и жарьте 6-8 минут.

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3. Затем добавьте сок от помидоров, соль, свежий базилик (3 веточки) и по желанию сахар или сироп топинамбура. Убавьте огонь и готовьте 8 минут – или пока соус не станет плотнее.

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4. Когда соус будет готов, добавьте в сковороду готовую пасту.

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5. По желанию в конце вы также можете добавить и другие ингредиенты, такие как тунец, курица, пармезан, оливки, приготовленные овощи и пр.

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Публикация от Aleksandra Novikova (@howtosasha)30 Мар 2020 в 9:06 PDT

Ирина Гринева

Великий пост. Чечевичная похлебка.

1. Чечевица (варить 25 мин)

2. Обжарить шампиньоны с луком и помидорами.

З. Добавить чеснок. Лимон. Зелень. Приправы. И немного любви. Исав за такой супчик продал своё право первородства брату Иакову.

Ника Белоцерковская

Это рецепт по мотивам рецепта “Утка с соусом из вишни” великого Раймона Блана. Вполне традиционная вещь. С вполне традиционным ароматическим сопровождением в виде пряностей, агрессивных, кондитерских по тону, вроде корицы и бадьяна, конечно, с вином – красным. Но где же взять во Франции и Англии вишню? Поэтому мы будем готовить его из всех найденных нами в окрестностях красных ягод. Так как главный ключ к удивительному вкусу этого соуса не в очевидных проявлениях, а в небольшом количестве яблок, которые составляют настоящую душу этого соуса. Они объединяют весь ансамбль, от ягод до корицы.

Итак, для соуса надо: яблоки, красные ягоды, сливочное масло, бульон (если нет, да и фиг с ним), красное вино, сладкий лук, чеснок, бадьян, корица, перец горошком. Ягоды могут быть замороженные! Найдёте вишню – завидую! И примерные пропорции по картинке понятны – мы же художники!

Начнём с него. Растопить масло в сотейнике вместе с сахаром и обжарить на нем нарезанное яблоко. После чего добавить красные ягоды и вино и варить пять минут на быстром огне. После чего добавить все остальные ингредиенты, кроме ягод, которые пойдут для декорации блюда.

Томить на медленном огне 30 минут, после чего процедить через мелкое сито. Посолить, поперчить по вкусу.

Сделать на коже утиных грудок крестообразные надрезы, чтобы при жарке мог свободно вытекать жир (разрезы не нужно делать слишком глубокими, главное – не задеть собственно филе. Ему это незачем, так его можно пересушить при жарке), посолить грудки, спрыснуть оливковым маслом, положить в миску, добавить еще специй, у нас корица, бадьян, чеснок, лук и перец горошком. Дать полежать хотя бы полчаса. После чего положить грудки на слабо (!) разогретую сковородку кожей вниз – так, чтобы они не мешали друг другу, – и жарить, постепенно увеличивая жар до тех пор, пока кожица не станет красивого золотисто-коричневого цвета. Если жарить на очень быстром огне, то не будет эффекта конфи, когда мясо утки жарится на подушке из горячего жира, который постепенно прожаривает мясо насквозь, делая это деликатно. Быстрая жарка сожжет кожу, но при этом не затронет филе в той степени, в которой нужно.

Когда кожица станет аккуратного золотисто-карамельного цвета, перевернуть грудку на другую сторону, жарить еще минуту. Если вы готовите ее заранее не жарьте ее с другой стороны, а за 10 минут до подачи, положите грудку на противень коже вверх и поставите в духовку (180 градусов) на пять минут.

За это время надо прогреть ваш уже уваренный до густоты соус, добавив туда для глянцевости и густоты сливочное масло и свежие ягоды. Загустить соус можно ещё проще, вбив в него венчиком кукурузную муку (ст. ложку), предварительно смешанную с небольшим количеством красного холодного (! иначе мука пойдёт комками) вина и довести до слабого кипения.

Тут можно, разумеется, добавить еще и гарнир – картофельное пюре, рис или тыкву. Но у нас были зелёные хрустящие овощи, отваренные 5 минут и поджаренные прямо в сковороде, где жарились грудки.

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Публикация от Ника Белоцерковская (@belonika)30 Мар 2020 в 11:31 PDT

Вера Панфилова

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Публикация от Vera Panfilova (@verakinch)30 Мар 2020 в 8:59 PDT

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Публикация от Vera Panfilova (@verakinch)28 Мар 2020 в 11:17 PDT

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Публикация от Vera Panfilova (@verakinch)26 Мар 2020 в 3:34 PDT