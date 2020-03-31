Из-за коронавируса в России хотят запретить свадьбы

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31.03.2020, 15:50, Разное

Министерство юстиции России выступило с инициативой запретить регистрацию и расторжение браков на время эпидемии коронавируса COVID-19 в стране. Эти процедуры в ведомстве предложили перенести на поздние даты, сообщает Ura.ru

В Минюсте отметили, что сыграть свадьбу можно будет лишь в особых случаях и без присутствия гостей. При этом не уточняется, о каких исключительных обстоятельствах идет речь.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 30 Мар 2020 в 8:06 PDT



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