 

Сбежавшая дикая кошка напугала жителей Подмосковья

31.03.2020, 15:50, Разное

На улицах подмосковного города Мытищи заметили дикую хищную кошку – сервала. Зверь не столь крупный, как тигр или леопард, но гораздо больше, чем обычная кошка, сообщает Подмосковье сегодня. 

Как сообщают очевидцы, у животного не были обрезаны когти – оно точило их об дерево. Несмотря на то, что эти звери не агрессивны по отношению к людям, из-за длинных и острых когтей они могут серьезно поранить человека даже в процессе игры. Откуда именно сбежал дикий кот – неизвестно. 



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.02 / Водонаева связала уход МакSим со сцены с алкогольной зависимостью

13.03 / Apple запатентовала технологию сокрытия сообщений на экране iPhone от посторонних

26.02 / Названа лучшая социальная сеть для поиска работы

10.02 / Сандармох как клацанье затвора

20.02 / Вступивший в «Партию Роста» Сергей Шнуров не исключает участия в выборах в Госдуму

22.02 / У российского шпиона в Швейцарии были квадрокоптер и шесть смартфонов

05.03 / Призрачная автостопщица или легенда о танцующей Мэри

23.03 / «Не ваше дело»: Евгений Петросян прокомментировал слухи о рождении у него ребенка

30.03 / Ольга Бузова раскритиковала москвичей за поездки на шашлыки в карантин

10.02 / Участница «Дом-2» Алена Рапунцель бросилась с бутылкой на Эвелину Бледанс

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска