Совфед одобрил закон о взимании НДФЛ с вкладов

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31.03.2020, 15:48, Новости дня

Совет Федерации во вторник одобрил закон, по которому НДФЛ со ставкой в 13% будут взимать с общей суммы годовых доходов физлица по вкладам сверх той, которую он получил бы при размещении на год 1 млн рублей под ключевую ставку ЦБ.

Новый порядок должен заработать начиная с доходов 2021 года. Первые налоговые выплаты граждане обязаны будут сделать до 1 декабря 2022 года, передает РИА «Новости».

«Налоговая база определяется налоговым органом как превышение суммы доходов в виде процентов, полученных налогоплательщиком в течение налогового периода по всем вкладам (остаткам на счетах) в указанных банках, над суммой процентов, рассчитанной как произведение одного миллиона рублей и ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на первое число налогового периода, с учетом особенностей, установленных настоящей статьей», – сказано в законе.

При текущей ключевой ставке ЦБ в 6% необлагаемый доход со вкладов составил бы 60 тыс. рублей в год. Исходя из ставки на начало 2020 года (6,25%) необлагаемый налог составил бы 62,5 тыс. рублей.

«При определении налоговой базы в соответствии с настоящим пунктом не учитываются доходы в виде процентов, полученных по вкладам (остаткам на счетах) в валюте Российской Федерации в банках, находящихся на территории Российской Федерации, процентная ставка по которым в течение всего налогового периода не превышает 1 процента годовых, а также по счетам эскроу», – указано в законе.

Зарплатные счета попадают под такое исключение, пояснял премьер Михаил Мишустин.

Также Совфед одобрил закон о взимании НДФЛ с доходов граждан по ОФЗ и корпоративным облигациям.

Президент РФ Владимир Путин предложил ввести налог в обращении к россиянам.

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