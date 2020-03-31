Самоизоляция, а не чрезвычайщина

31.03.2020, 15:42, Разное

Москвичи обязаны сидеть дома. Это лучше, чем комендантский час и военные патрули.

Вечером в воскресенье Сергей Собянин ввел в Москве режим всеобщей самоизоляции. Аналогично поступил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, власти Мурманской области. Очевидно, что этот список будет пополняться, Мишустин призвал к этому все регионы.

Но полыхнуло из-за Собянина. Тут же проснулся сенатор Клишас, не говоря уж о телеграм-канале Незыгарь и ему подобным. Мол, налицо беспрецедентные ограничения свобод граждан, которые может вводить вместе с режимом чрезвычайной ситуации, а лучше чрезвычайного положения, только президент.

Но пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сразу заявил, что Кремль одобряет новый формат ограничений, а ранее он же сообщал, что для введения режима ЧС во всей стране или отдельных регионах нет оснований. Собственно, если бы Путин считал иначе, он бы сказал об этом в своем обращении к гражданам. Но он тоже выбрал мягкий вариант, объявив нерабочую неделю.

Очевидно, что позиция Сергея Собянина при этом тоже учитывалась, потому что он не только мэр столицы, но и руководитель рабочей группы Госсовета (а это с некоторых пор конституционный орган) по противодействию распространения коронавируса. И

его реальные полномочия в этой сфере — это полномочия второго человека в стране. Но и спрос с него будет соответствующий.

Так вот, с юридической точки зрения новые ограничения — это развитие режима повышенной готовности, который в соответствии с тем самым законом № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» имеют право вводить региональные власти. В Москве он давно введен. И в рамках этого режима возможно «ограничивать доступ людей и транспортных средств на территорию, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, а также в зону чрезвычайной ситуации».

Но и этого в указе мэра Москвы не написано. Он не про ограничение прав, а про установление новых обязанностей для жителей — сидеть дома во время эпидемии.

Кстати, поразительно, но пока этот режим действовал для пожилых людей и лиц, страдающих хроническими заболеваниями, ни Клишас, ни коллективный Незыгарь не видели в этом угрозы конституционным правам граждан.

Что, боятся теперь, что на них спецпропусков не хватит?

План московских властей опирается на презумпцию сознательности горожан. Понятно, что не каждого, но большинства. И, вопреки сетевой мифологии о том, что буквально каждый москвич в начале нерабочей недели поехал «на шашлыки», большинство как раз оставалось дома. Это очень легко понять, сравнив данные по трафику в городе. Дептрас дает такую статистику падения пассажиропотока на вечер воскресения по отношению к аналогичному периоду прошлого года: на 75% метро, на 68% наземный транспорт, на 53% такси, 34% от общего количества личного транспорта. В целом, дороги были на 70% свободнее, чем год назад.

Эти цифры не сильно отличаются от показателей Парижа или Мадрида, где уже давно введен самый строгий карантин. Кстати, вероятно, картина незначительно изменится и после введения всеобщей изоляции, потому что перечень организаций, работа которых не прекращается, весьма широк, а их сотрудники могут и должны ездить на работу и с работы.

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Ну и непосредственно о «шашлыках» — в субботу в те парки, что не были закрыты, по данным мэрии, вышли всего 52 тысячи человек, и это совсем немного.

Собственно, главная мораль этой истории в том, что ни Собянин, ни Путин не спасут вас от коронавируса. Гарантированно избежать заражения можно только в том случае, если не выходить из дома. А коронавирус куда опаснее, чем полицейский патруль.

Ну и что касается правового режима. Тут нет выбора между ограничениями и свободой. Есть выбор между сравнительно мягкими ограничениями, которые установлены Собяниным, и жесткими ограничениями, прописанными в законах о ЧС и особенно ЧП. Но надо понимать, что при этом и командовать в городе будет ЧК, потому что после вступления в силу указа президента первым делом ограничиваются полномочия органов исполнительной власти. Сложно поверить, что большинство москвичей мечтает пожить при военной администрации.

Алексей Полухин

шеф-редактор