 

В Москве закрыли тотализаторы и букмекерские конторы – “до особого распоряжения”

31.03.2020, 15:33, Новости дня

Мэр Москвы Сергей Собянин 31 марта написал  в своем блоге, что в Москве с сегодняшнего числа прекратят свою деятельность все букмекерские конторы и тотализаторы. 

Действовать запрет на работу будет “до особого распоряжения”. 

Официально запрет вводится в связи с эпидемией коронавируса. По словам Собянина, для снижения темпов распространения болезни в Москве временно уже была приостановлена работа ресторанов, кафе, театров, спортивных клубов, многих других привычных и полезных общественных заведений.

“На этом фоне работающие букмекерские конторы, тотализаторы и пункты приема ставок выглядят, мягко говоря, странно. А у некоторых людей они создают ненужный соблазн нарушить домашний режим”, – пояснил мэр.

С 30 марта в Москве и Подмосковье был введен “режим самоизоляции”. Согласно указу Собянина, с этого дня все жители Москвы, независимо от возраста, не должны выходить из квартир, кроме как в магазин за продуктами, к врачам или для того чтобы выгулять домашних животных. Также разрешены поездки на работу, если человек обязан на нее ходить. 

Многие юристы считают указ Собянина “о самоизоляции” незаконным, так как в России передвижение граждан по закону можно ограничивать только в условиях ЧП (чрезвычайного положения), которое не введено. 

Однако примеру московских властей последовали еще около 30 регионов, которые также обязали своих жителей сидеть дома. 

За нарушение режима карантина правительство и Госдума ввели уголовное наказание и крупные штрафы – до 1 млн рублей. 



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