“Вышвырнули как ненужный груз”: около 300 мигрантов выгнали из Домодедово ночью на улицу

31.03.2020, 15:33, Новости дня

Неизвестные люди в форме в ночь на 31 марта силой выгнали из здания аэропорта Домодедово примерно 300 трудовых мигрантов из Центральной Азии, 200 из них были гражданами Таджикистана. Об этом сообщила журналистка Галия Ибрагимова на своей странице в фейсбуке. Все эти люди, по ее словам, пытались вернуться домой, но застряли в аэропорту почти на две недели из-за коронавируса и закрытых границ.

Ибрагимовой, по ее словам, позвонил мигрант из Таджикистана Фарух, один из застрявших в Домодедово, и рассказал, что произошло.

“Нас выгнали из аэропорта. Приехали сотрудники в форме, спросили, сколько нас всего, и сказали собрать всех. Пообещали, что сегодня ночью мы улетим. Мы собрали всех. Почти 300 человек. Когда мы собрались, нас просто вышвырнули на улицу. Ночью. Холодно. Сказали: все, нельзя быть в аэропорту. И выгнали. Сейчас люди на улице. Мы не знаем, что делать”, – сообщил он. Также мигрант пожаловался, что людям не на чем было выбраться из аэропорта и добраться до каких-либо мест временного проживания.

“Мы как лошади пашем в России. У нас редко бывает выходной. А сейчас мы никому не нужны. Нас просто вышвырнули как ненужный груз. Почему так? Помогите!” – пожаловался Ибрагимовой Фарух. Он также снял видео, как люди оказались на улице ночью 31 марта:

Телеканал “Настоящее Время” также делал репортаж о мигрантах, которые застряли в аэропорту Домодедово: у людей не было возможности помыться, они спали на стульях.

Посольство Таджикистана и власти России никак мигрантам, по их словам, не стали помогать – еду и воду им приносили волонтеры и соотечественники. Обещанный чартерный рейс авиакомпании “Сомони Эйр” в Таджикистан отменили.