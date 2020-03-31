 

Директор Льва Лещенко: «Врачи пока не могут определить природу его пневмонии»

31.03.2020, 15:30, Разное

На прошлой неделе отечественный эстрадный исполнитель Лев Лещенко вместе с супругой Ириной был госпитализирован в столичную больницу в Коммунарке с пневмонией и подозрением на коронавирус. Директор мэтра в недавнем интервью пояснил о его текущем состоянии здоровья, отметив, что врачи до сих пор не могут определить природу появления заболевания.
Некоторое время состояние 78-летнего Льва Лещенко вызывало опасения. Певец лежал в реанимации, где был подключён к аппарату ИВЛ. Позже стало известно, что врачам удалось стабилизировать состояние Льва Валерьяновича, у которого диагностировали двухстороннюю пневмонию. Параллельно делались тесты на коронавирус и вот они, по словам Андрея Гайделя, директора артиста, показывают «сомнительные результаты». У Лещенко повторно берут анализы, однако природу появления пневмонии выяснить пока не удаётся. Гайдель говорит, что заболевание могло протекать давно, но в слабой форме, а впоследствии активизировалось.

Сейчас Лев Лещенко чувствует себя лучше, продолжает лечение и прямо в больничной палате даже работает над новой песней. Директор отметил, что исполнитель удовлетворён условиями, поэтому просит передать ему в клинику лишь некоторые «мелочи» либо личные вещи. По словам Гайделя, больше остального здоровье Льва Валерьяновича «подкосили» недостоверные данные о нём, распространяющиеся в Сети.



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