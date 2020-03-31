Смартфон Huawei Nova 7 может получить процессор Kirin 985

31.03.2020, 15:30, Разное

В апреле текущего года китайский технологический гигант Huawei может презентовать новую линейку смартфонов – Nova 7. По данным инсайдеров, базовой версии гаджета производительность обеспечит процессор Kirin 985.

Ранее появлялась информация о том, что одно из устройств новой серии – Huawei Nova 7 SE – получит процессор Kirin 820 5G, две другие модели – более мощный Kirin 990 5G. Новые данные, обнародованные сетевыми источниками, опровергают присутствие в Nova 7 ранее озвучиваемой SoC и намекают на работу устройства на пока не представленном производителем Kirin 985. Источники не исключают, что этот процессор выйдет под другим названием, но каким именно – неизвестно.

Ожидается, что Kirin 985 с интегрированным модемом 5G построят по нормам 7-нм технологического процесса, что позволит ему стать более производительным в сравнении, к примеру, с Kirin 820 5G. Некоторые эксперты предполагают, что не анонсированный процессор может стать основой как модели Huawei Nova 7, так и Nova 7 Pro, но другие считают это маловероятным, говоря о присутствии в последнем устройстве более мощной SoC.