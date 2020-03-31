В СПЧ призвали наказать рэпера Гуфа за жестокое обращение с собаками

31.03.2020, 15:16, Новости дня

Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев считает, что за умышленное натравливание собаки на другое животное рэпер Алексей Долматов (Гуф) может понести уголовное наказание.

На видео, распространенном в Сети, Долматов натравил свою овчарку на двух псов, одного из которых собака рэпера покусала. При этом музыкант подбадривал своего пса во время драки.

Когда в кадре появились хозяева пострадавших животных, рэпер упрекнул их в том, что те отпустили собак гулять без поводка.

Фадеев заявил, что «здесь есть административная ответственность»: «Он (Гуф) выгуливал собаку без намордника на общественной территории», передает РИА «Новости».

«Второе: есть 245-я статья, это умышленное причинение вреда животному, неважно как: ножом, другим оружием. В данном случае использована сильная собака, и это уголовная статья. Но здесь нелегко доказать умысел: сама собака бросилась, и он не успел ее перехватить, или он ее натравил, вот тут есть такая проблема. Но абсолютно ясно, что если собака натравлена умышленно, то это 245-я статья», – добавил он.

Однако это еще нужно доказать, поэтому зоозащитники могут подавать заявление в полицию с требованием расследовать дело.

«Конечно, большое значение имеет общественное осуждение. У этого персонажа очень много подписчиков и, конечно, надо осуждать его действия. Он фактически учит молодежь, как надо травить животных. Это недопустимое общественное поведение, оно должно быть осуждено. Зоозащитники, конечно, в состоянии, по крайней мере в социальных сетях, устроить кампанию по осуждению подобных действий», – отметил глава СПЧ.

Ранее в Перми неизвестные жестоко избили домашнего пса и оставили умирать в мешке. До этого жителю Новосибирска вынесли приговор за убийство собаки.