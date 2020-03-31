Мединский оценил слова Трампа о потерях СССР во Второй мировой войне

31.03.2020, 15:16, Новости дня

Данные о 50 млн погибших советских граждан во время Второй мировой войны, приведенные президентом США Дональдом Трампом, сильно завышены, сообщил глава Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.

«Цифра 50 млн, видимо, взята кем-то из советников Трампа при подготовке выступления. Есть официальные цифры потерь нашей страны и союзников в годы Второй мировой войны. Эти цифры тщательно выверялись и перепроверялись», – сообщил Мединский, слова которого приводит пресс-служба РВИО.

Согласно последним документам и исследованиям, Советский Союз потерял во Второй мировой войне почти 26,7 млн военнослужащих и гражданских лиц.

По данным архивов, потери Красной Армии, с учетом боев на Дальнем Востоке в августе 1945 года, – 8 668 400 человек.

«В эту цифру входят солдаты и офицеры РККА, которые были убиты на поле боя, умерли от ран или погибли в плену. А оставшиеся еще около 18 млн – это главным образом мирное население, жертвы чудовищного геноцида: от детей, умерших в младенчестве, до сожженных заживо жителей деревень и городов», – отметил он.

Мединский обратил особое внимание на потерях военнослужащих Красной Армии в немецком плену, назвав их чудовищными – погибли 57% попавших в плен.

«С военнопленными ни одной другой державы фашисты не обращались с такой беспощадной изуверской жестокостью, как с пленными красноармейцами. Из попавших в немецкий плен американцев и англичан умерло около 4%», – добавил он.

Экс-министр культуры подчеркнул, что «потери США и Великобритании несопоставимы с нашими потерями, но это не значит, что мы не ценим их вклад и не понимаем, что каждая жизнь – бесценна».

Ранее Трамп в интервью Fox News заявил, что СССР потерял во Второй мировой войне 50 млн человек. При этом президент США сказал, что СССР и США во время Второй мировой войны были партнерами и сражались вместе.