В мире уже более 800 тысяч заболевших коронавирусом

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31.03.2020, 15:15, Новости дня

В мире зафиксировано 800 049 случаев коронавируса COVID-19, передает "Интерфакс". Как сообщили в университете Джонса Хопкинса, собирающем статистику по коронавирусу, большинство выявленных случаев зарегистрировано в США — 164 610, следом идет Италия со 101 739 случаями. В Испании более 94 тысяч инфицированных, в Китае — более 82 тысяч, в Германии подтвердилось 67 тысяч случаев.

30 марта число заразившихся перешагнуло отметку в 700 тысяч по всему миру, 28 марта их было 600 тысяч, а 26 марта — 500.

Жертвами инфекции стали 38 714 человек. Наибольше число смертей фиксируется в Италии, после нее — Испания, китайская провинция Хубэй, Франция и Иран.

Всего выздоровели 170 325 человек. Больше всего выздоровевших – в Китае.



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