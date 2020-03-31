 

Оборонец “Салавата” Сергеев может перебраться в заокеанскую “Флориду”

31.03.2020, 15:15, Новости дня

Клуб Национальной хоккейной лиги "Флорида Пантерз" заинтересован в переходе игрока защитной линии уфимского "Салавата Юлаева" Артема Сергеева. По сообщениям инсайдеров из стана "пантер" 27-летнему оборонцу может быть предложен контракт на два сезона.

Сергеев с 2009 до 2015 года выступал в Северной Америке, но не смог пробиться в основу клуба НХЛ "Тампа-Бэй Лайтнинг", выступая в региональных канадских и американских лигах. В КХЛ числился в ЦСКА, но два сезона провел в аренде, а за "Салават" выступает с 2018 года и контракт с уфимским клубом истекает 30 апреля.

В нынешнем сезоне защитник провел за Уфу 53 матча в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги и имеет очень неплохой показатель полезности "+3" при средней цифре игрового времени 20 мин. 15 сек., напоминает "Спорт-экспресс". Сергеев может перебраться в НХЛ в статусе свободногоагента.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.02 / В Польше опровергли случай коронавируса

21.03 / Северная Корея произвела ракетные пуски

03.02 / ВЦИОМ: более 90% россиян поддержали социальные поправки в Конституцию

08.02 / Джемилев о дефиците воды в Крыму: Ущерб жителям, другие сантименты – расскажите это в другом месте

25.03 / Гребенщиков призвал подписчиков оставаться дома

15.03 / Обозреватель заявил о забытом европейцами единстве из-за коронавируса

30.03 / Поющая депутат записала клип о карантинных каникулах

18.03 / Во всех американских штатах зафиксирован коронавирус. Количество погибших в стране превысило 100

05.02 / В результате крушения самолета в аэропорту Стамбула погиб человек

30.03 / ЦБ спрогнозировал значительный спад экономической активности в России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска