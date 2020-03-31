 

Кремль: система здравоохранения работает очень хорошо, но анализ ее работы будет

31.03.2020, 15:15, Новости дня

Высокую оценку работы всех медиков, система здравоохранения и оперативного штаба по борьбе с коронавирусом COVID-19 дал Кремль. Но выводы из проводимой оптимизации системы здравоохранения будут сделаны Минздрава России. Давать какую-то оценку сейчас в Кремле этому, в первую очередь в самый разгар ситуации с коронавирусом, не должны, подчеркнул пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Так Дмитрий Песков ответил на вопрос об оптимизации здравоохранения, после проведения которой понадобилось для борьбы с коронавирусом открывать новые стационары, поясняет ТАСС.

"На основании первых нескольких недель этой ситуации делать какие-то далеко идущие выводы невозможно, да и не нужно", — заметил Песков.

После ситуация будет подвергнута глубокому анализу, на основании чего будут сделаны выводы и решения, которые будут ориентированы на перспективу. Дмитрий Песков подчеркнул, что никто не должне сомневаться в том, что системеый анализ ситуации будет проведен.

Ни одна страна мира не могла и не оказалась готовой к такой вспышке инфекции, продолжил Песков. По его словам, ни одна система здравоохранения мира без экстремального затруднения через такой вспышку коронавируса не проходит.

Что же касается разговоров о том, что раньше систему здравоохранения оптимизировали, а сейчас наоборот, строят новые медучреждения, это, по словам пресс-секретаря Владимира Путина, пустые пересуды.

Россия подходит к пику пандемии коронавируса. 31 марта, по данным оперативного штаба, зафиксировано 2337 случаев подтвержденного заражения коронавирусом. 17 пациентов умерли. 121 человек выздоровел. Больше всего зараженных в Москве. В российской столице — 1663 заболевших.



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