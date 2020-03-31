Ученые перечислили факторы, влияющие на процесс старения

31.03.2020, 15:09, Разное

Несмотря на то, что благодаря активному образу жизни и регулярному выполнению физических упражнений можно замедлить процесс старения, специалисты выделяют несколько привычек, отказ от которых поможет сохранить здоровье. Прежде всего, стоит следить за собственным рационом, а также тщательно пережевывать всю пищу.

Эксперты также призывают к постоянному интеллектуальному росту, который развивает в людях аналитические возможности. Ученые рекомендуют обратить внимание на медитацию и йогу, помогающие сконцентрироваться на себе и быть более устойчивым к стрессовым ситуациям. Малоподвижный образ жизни рано или поздно приведет к накоплению жиров и сахаров в организме, а это крайне нежелательно. Не менее важным фактором является контроль своего артериального давления. Повышенные показатели свидетельствуют о том, что хуже всего в данном случае приходится сердцу и мозгу.

Если перестать следить за уровнем метаболизма, можно рано или поздно начать резко поправляться. При обнаружении данного фактора, необходимо усилить свои тренировки. Курение очень сильно влияет на будущее старение, равно как и на здоровье легких – можно прекрасно жить и без никотина, в котором организм всё равно не нуждается. В заключении специалисты призывают жить настоящим, наслаждаясь даже незначительными радостями жизни.