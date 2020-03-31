Песков заявил об очень конструктивной беседе Путина и Трампа по коронавирусу

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31.03.2020, 15:08, Новости дня

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп очень конструктивно поговорили о ситуации по коронавирусу, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Она была весьма объемной по содержанию, продолжительной по времени, состоялся действительно очень детальный обмен информацией по мерам, которые принимают наши государства в рамках борьбы с коронавирусом, и беседа была очень конструктивной», – передает его слова РИА «Новости».

Он также прокомментировал заявление Трампа о российской медпомощи США, отметив, что эта тема затрагивалась.

«Я не являюсь пресс-секретарем президента Трампа. Я являюсь пресс-секретарем президента Путина. Тема действительно затрагивалась, говорилось о важности международного взаимодействия. Обсуждение этой темы в прикладном плане продолжается по договоренностям президентов на рабочем уровне», – сообщил Песков.

Он также отметил, что в разговоре не обсуждалась ситуация в Венесуэле и объявление Госдепом США награды за поимку президента Николаса Мадуро.

Накануне Белый дом сообщил, что Трамп заявил Путину, что в ситуации с Венесуэлой все «заинтересованы в демократическом переходе власти ради окончания продолжающегося кризиса».

Разговор двух лидеров состоялся накануне, стороны обсуждали ситуацию с ценами на нефть и коронавирусом.



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