Певица Жасмин вылечилась от коронавируса

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31.03.2020, 15:08, Новости дня

Российская певица Жасмин в ходе «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» рассказала, что переболела коронавирусом.

«Я и мой сын Мирон переболели коронавирусом несколько месяцев назад. Я думала, что у нас грипп. Сдавали всяческие анализы, но врачи не могли понять, что с нами», – передает Teleprogramma.pro слова Жасмин.

Она пояснила, что у нее была высокая температура и сильный кашель, из-за которых она десять дней пролежала дома. По ее словам, ребенок после болезни «капитально подсадил почки».

Жасмин также рассказала, что посещала вечеринку сестры композитора Игоря Крутого, где находился артист Лев Лещенко, у которого подтвердили заражение COVID-19. Она отметила, что поздоровалась с ним, однако их беседа была недолгой.

На прошлой неделе в инфекционную больницу Коммунарки с подозрением на коронавирус госпитализировали Льва Лещенко и его жену Ирину, позднее артиста перевели в реанимацию, а через несколько дней – перевели в обычную палату.

Друг артиста Владимир Винокур рассказал, что состояние Лещенко, госпитализированного с коронавирусом, улучшается.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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