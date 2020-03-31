Все госслужащие подали декларацию в администрацию Кремля

31.03.2020, 15:08, Новости дня

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что все госслужащие своевременно подали декларации в администрацию президента.

«Безусловно, все нормы выполняются, и все декларации в администрацию президента поданы, ибо госслужащие обязаны это делать по закону», – передает его слова РИА «Новости».

По закону госслужащие должны подать декларации до 1 апреля.