Премиальный Hyundai Solaris появился в продаже

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31.03.2020, 15:05, Новости дня

Южнокорейская компания Hyundai объявила о начале продаж обновленной модификации седана Solaris.

В частности, речь идет о рестайлинговом автомобиле, который поступил в свободную продажу на индийском рынке. Отличить конкретный экземпляр не составит труда по накладкам на бамперах, а также видоизмененным дискам и дополнительному “плавнику” на крыше. Вместе с тем на местном рынке Индии автомобиль известен под названием Verna.

Что касается технических характеристик данной модели, то известно, что под капотом установили 1,5-литровый бензиновый агрегат, а также предлагается дизельная версия с аналогичной отдачей. Стоимость модели в пересчете на российскую валюту составляет от 963 тысяч рублей в минимальной комплектации. В максимальной версии седан оценивается в Индии в 1,56 млн рублей.



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