Автомобили Skoda стали дороже в России

31.03.2020, 15:05, Новости дня

Компания Skoda увеличила стоимость своих автомобилей на рынке России.

В свою очередь, подобные действия ранее уже осуществили многие крупные автопроизводители, которые продают свою технику на российском рынке. Известно, что с учетом удорожания теперь стоимость моделей марки Skoda стала выше на 0,9-5,5 процентов. В частности, теперь местные покупатели смогут приобрести Kodiaq, Octavia и Octavi Combi в любой из комплектаций с более высоким ценником.

Кроме того, Octavia Combi подорожала до 50 тысяч рублей, тогда как обновленный прайс на кроссовер Kodiaq теперь составляет от 29 до 134 тысяч рублей. Популярная чешская модель Skoda Octavia продается у российских дилеров на 59-65 тысяч рублей дороже, чем ранее. В свою очередь, в 2020 году компания уже осуществляла удорожание своей техники в России.