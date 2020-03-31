 

Haval в РФ изменил цены на автомобили

31.03.2020, 15:05, Новости дня

Известная китайская компания Haval увеличила цены на свои автомобили, которые продаются на российском рынке.

Вместе с тем некоторые из автомобилей наоборот, получили более привлекательный прайс. В числе более дорогих моделей стал популярный внедорожник Haval H9, который теперь доступен на 25-27 тысяч рублей дороже. Что касается кроссоверов Haval F7 и Haval F7x, то их удорожание достигло 40 тысяч рублей. Однако более доступными теперь оказались компактные модели Haval H2 и Haval H6, на которые цена снизилась до 40 тысяч рублей.

Напомним, китайский автопроизводитель намерены в течение ближайших нескольких лет построить собственный завод на территории России, где займутся выпуском двигателей для своей техники.



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