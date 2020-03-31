Врачи дали рекомендации по походу в магазин в условиях пандемии

31.03.2020, 15:01, Новости дня

Выходить за продуктами пока ещё можно, однако делать это надо также с предосторожностями. Приводим рекомендации американского микробиолога Дональда Шаффнера, опубликованные на сайте sciencealert.com:

COVID-2019 не передается через пищу

Помещать еду на карантин бессмысленно, особенно если речь идёт о скоропортящейся продукции

Ни в коем случае не мойте еду с мылом. Овощи и фрукты достаточно обдавать холодной водой

Мытьё рук – главная защита. В том числе – после извлечения продуктов из сумки

Многоразовые сумки и пакеты необходимо мыть

При входе в магазин нужно обрабатывать санитайзером как руки, так и ручки продуктовой тележки/корзины

Рекомендуется заранее составлять список покупок, чтобы минимизировать время в магазине

Важно держать дистанцию в 1,8 м от других людей

Советы микробиолога в своём блоге приводит московский педиатр Фёдор Катасонов, который также рекомендует носить маски всем, поскольку многие не подозревают, что заразились COVID-2019.