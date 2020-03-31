 

Врачи дали рекомендации по походу в магазин в условиях пандемии

31.03.2020, 15:01, Новости дня

Выходить за продуктами пока ещё можно, однако делать это надо также с предосторожностями. Приводим рекомендации американского микробиолога Дональда Шаффнера, опубликованные на сайте sciencealert.com:

 

  • COVID-2019 не передается через пищу
  • Помещать еду на карантин бессмысленно, особенно если речь идёт о скоропортящейся продукции
  • Ни в коем случае не мойте еду с мылом. Овощи и фрукты достаточно обдавать холодной водой
  • Мытьё рук – главная защита. В том числе – после извлечения продуктов из сумки 
  • Многоразовые сумки и пакеты необходимо мыть
  • При входе в магазин нужно обрабатывать санитайзером как руки, так и ручки продуктовой тележки/корзины
  • Рекомендуется заранее составлять список покупок, чтобы минимизировать время в магазине
  • Важно держать дистанцию в 1,8 м от других людей

Советы микробиолога в своём блоге приводит московский педиатр Фёдор Катасонов, который также рекомендует носить маски всем, поскольку многие не подозревают, что заразились COVID-2019.

 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.03 / Седан Hyundai Elantra 2021 года заметили во время движения

04.03 / США и Украина провели третий диалог по кибербезопасности

23.03 / Кабмин Украины разрешил доставлять лекарства по почте

19.02 / Газпром и австрийская OMV AG обсудили перспективы «Северного потока – 2»

19.02 / В Совфеде ответили Якубовичу на жалобы на пенсию

13.02 / Близкий к Коломойскому экс-топ-менеджер “Укртранснафти” Лазорко восстановился в компании

11.02 / Ницой «раскрыла заговор» против украинского языка на «Евровидении»

26.02 / Киевлянка получила платежку за тепло в 53 тысяч гривен (141 000 рублей). Сумму будет платить весь дом

18.03 / Российский самолет проверили во Вьетнаме из-за сообщения о бомбе

14.02 / Прокуратура Луганской области объявила о подозрении “замминистра сельского хозяйства ЛНР”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска