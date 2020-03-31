Скандалы: Хорошая мина при плохой игре

31.03.2020, 14:57, Разное

Как «Лига Ставок» пытается оседлать пандемию COVID-2019

Всю следующую неделю россияне будут скучать дома. Ситуация для многих непривычная, некоторым гражданам уже требуется помощь психологов. Похоже, что организаторы азартных игр решили использовать эту непростую обстановку, чтобы обобрать лудоманов по максимуму. Кто-то скажет, что это неплохо – букмекеры вроде как финансируют российский спорт. Однако спортивные федерации вряд ли получат хоть копейку из этих «вирусных» доходов.

Россия приближается к пику заболеваемости короновирусной инфекцией. Кое-кто считает, что сейчас самое время стричь купюры и делить рынок. Пока торговцы перепродают медицинские маски с накруткой в 50 раз, букмекеры предлагают своим клиентам заработать на чрезвычайных обстоятельствах. Как минимум две легальные букмекерские конторы – Betcity и PariMatch – сделали на своих сайтах разделы, посвящённые ставкам на события, связанные с пандемией. Там заключают пари о сроках создания вакцины от нового коронавируса и введения запрета на выезд из Москвы. Игрокам предлагается заработать на угадывании сроков дальнейшего обрушения рубля и пропажи гречки с прилавков.

По сути, за счёт приёма ставок на такие события букмекеры сами разжигают панику. Похоже, им действительно нет никакой разницы, на что ставят люди, лишь бы ставили чаще и больше – «казино никогда не проигрывает». На фоне этого некоторые организаторы азартных игр как будто стараются беречь лицо.

«По этическим соображениям «Лига ставок» не предлагает своим клиентам возможность заключить пари на события, связанные с жизнью людей. Мы пытаемся ориентироваться только на спорт и околоспортивные события», – сказал на днях «Коммерсанту» заместитель генерального директора компании Максим Афанасьев.

Однако «Лига Ставок», судя по всему, по-своему использует ситуацию с коронавирусом – она перестает выплачивать выигрыши. Сайты, которые собирают отзывы о букмекерах, буквально тонут в жалобах на невыплаты со стороны этой конторы. Пандемия – не война, но, наверное, она тоже всё спишет.

Несите ваши денежки

27 марта, в последний рабочий день перед началом выходной недели в соцсетях появилось обращение президента букмекерской конторы «Лига Ставок» Юрия Красовского. Он заявил, что с 28 марта компания закрывает свои клубы по всей стране, однако продолжит принимать ставки в онлайне. «Наша компания стала первой в России принимать ставки в сети Интернет. И мы являемся лидером отрасли в предоставлении онлайн-услуг, которые вы сможете получить бесперебойно», – добавил он. Ставить можно, но получать нельзя?

Если довериться Legalbet.Ru (популярный портал о букмекерских конторах и ставках на спорт), клиенты «Лиги Ставок» жалуются, что не могут забрать свои деньги. Один из пользователей рассказывает, что его «выбросили» из личного кабинета после выигрыша, и он уже 41 день ждёт ответа от техподдержки букмекера. Другой пользователь сообщает, что ставил на результаты хоккейных матчей и выиграл 120 тыс. рублей, после чего его аккаунт тоже заблокировали.

Оба пользователя говорят, что добиваются выплат примерно с середины января – начала февраля 2020 года. Подобные ситуации возникали в «Лиге Ставок» и раньше. Однако игроки опасаются, что дальше будет хуже. Пандемия привела к отмене большинства крупных соревнований, что даёт букмекеру непробиваемый аргумент для заморозки счетов.

Напомним, что «Лига Ставок» – едва ли не самый крупный организатор азартных игр в России. В 2019 году РБК включил её в рейтинг 500 крупнейших компаний страны, первые строчки в котором занимают сырьевые гиганты и госкорпорации. Букмекер попал в этот список после ЧМ-2018. Во время чемпионата он заработал баснословные деньги, но сегодня детище Олега Журавского и Юрия Красовского как будто испытывает финансовые трудности. По данным «Экспресс-газеты», компания якобы задерживает выплаты не только игрокам, но и ключевым контрагентам. Что это за компании, издание не уточняет. Сама «Лига Ставок» среди своих стратегических партнёров называет Российскую Премьер-Лигу, Федерацию хоккея России и продюсерский центр «Динамо».

Ситуация забавная. Год назад букмекер чуть ли не кричал о необходимости увеличить отчисления в спортивные федерации. Именно этим «Лига», по сути, объясняла свои лоббистские усилия, результаты которых были похожи на передел всего отечественного рынка ставок на спорт.

Пусть другие заплатят?

В мае прошлого года председатель комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярёв сообщил о рекордных взносах на развитие российского спорта. По его словам, с момента принятия нового закона букмекеры перечислили в национальные федерации и профессиональные лиги около 1 млрд рублей. Дегтярёв тогда предположил, что рекорд скоро устареет – некоторые участники рынка якобы предложили увеличить сумму обязательных отчислений.

Для справки: сейчас букмекеры ежеквартально отчисляют 5% своей прибыли в адрес федераций, с которыми у них заключён соответствующий договор. После прошлогодних заявлений Дегтярёва в отрасли появились слухи, что размер отчислений скоро поднимут до 10%.

Многие предположили, что эта инициатива исходит от «Лиги Ставок», ведь именно её считают сильнейшим лоббистом букмекерского рынка в России. И правда, значительная часть законодательных новаций в этой сфере совпадает с позицией компании Юрия Красовского. Похоже, ею является и ограничение круга событий, на которые можно принимать ставки – только на спорт. Когда гайки здесь закрутят окончательно, «Лига» может начать бороться за монопольное положение на рынке.

«Версия» направила в «Лигу Ставок» официальный запрос о планах повысить размер обязательных отчислений в спортивные федерации. В ответ представители компании сообщили, что о таких планах законодателя им неизвестно. При этом, по их словам, в 2020 году всё-таки стоит ждать роста целевых отчислений букмекеров. Речь идёт о решении государства, согласно которому платить взносы в спортивные федерации и лиги должны букмекерские конторы с так называемыми «спящими» лицензиями и организаторы пари, не связанных со спортивными событиями. По данным «Лиги Ставок», в совокупности это составляет половину рынка всех букмекеров. «Иными словами – объём целевых отчислений при благоприятном раскладе может увеличиться в два раза», – говорится в ответе на наш запрос.

Что будет дальше? Вполне вероятно, что «Лига Ставок» объявит, что не сможет платить отчисления в прежнем объёме из-за массовой отмены соревнований по причине пандемии. При этом спасать спортивные федерации придётся букмекерам, которые не работают со спортивными событиями, а, например, принимают ставки на результаты выборов президента США или парламентских выборов в Швеции. Понятно, что делать этого специализированные букмекеры попросту не будут – масштабы их деятельности просто несопоставимы с бизнесом Юрия Красовского и его партнёров.

Небольшие конторы попросту будут закрываться, а «Лига Ставок» сможет приблизиться к идеальному для себя состоянию – монополии на рынке букмекерских услуг. С учётом обилия жалоб на якобы имевшую место невыплату выигрышей, такая перспектива выглядит более, чем печально.

Артём Потёмкин