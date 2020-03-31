В Испании за сутки от коронавируса скончалось 849 человек. Это новый антирекорд

31.03.2020, 14:55, Новости дня

За последние сутки в Испании от коронавирусной инфекции COVID-19 скончалось 849 человек, следует из данных, которые минздрав страны опубликовал в Twitter.

Таким образом, в Испании установлен новый суточный антирекорд. Предыдущий был зафиксирован 29 марта.

Общее количество летальных случаев от COVID-19 в стране теперь составляет 8189.

В целом с начала эпидемии коронавирус выявили у 94 417 жителей Испании. 19 259 человек уже вылечились, 5607 находятся в отделении интенсивной терапии.

Наибольшее количество инфицированных – в провинции Мадрид (27 509) и Каталонии (18 773).

Datos sobre #Coronavirus en España, desde el primer caso inicial, actualizados a día 31 de marzo:

* Confirmados 94.417

* En UCI 5.607

* Fallecidos 8.189

* Curados 19.259

Toda la información en @sanidadgob y en: https://t.co/rK1snxlbGE#COVID19 #EsteVirusLoParamosUnidos pic.twitter.com/mir7jEvu8R

— Salud Pública (@SaludPublicaEs) March 31, 2020

Испания занимает третье место в мире после США и Италии по количеству инфицированных коронавирусом и второе (после Италии) по числу летальных случаев.

Испанское издание El País со ссылкой на экспертов отмечает, что фактическое число зараженных коронавирусом в стране может в 10 раз превышать официальные данные. Из-за нехватки тестов в стране на коронавирус проверяют только в самых серьезных случаях.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 31 марта, общее количество инфицированных в мире превысило 800 тыс., из них более 170 тыс. выздоровели, а 38 714 человек умерли.