 

В Испании за сутки от коронавируса скончалось 849 человек. Это новый антирекорд

31.03.2020, 14:55, Новости дня

За последние сутки в Испании от коронавирусной инфекции COVID-19 скончалось 849 человек, следует из данных, которые минздрав страны опубликовал в Twitter.

Таким образом, в Испании установлен новый суточный антирекорд. Предыдущий был зафиксирован 29 марта.

Общее количество летальных случаев от COVID-19 в стране теперь составляет 8189.

В целом с начала эпидемии коронавирус выявили у 94 417 жителей Испании. 19 259 человек уже вылечились, 5607 находятся в отделении интенсивной терапии.

Наибольшее количество инфицированных – в провинции Мадрид (27 509) и Каталонии (18 773).

Datos sobre #Coronavirus en España, desde el primer caso inicial, actualizados a día 31 de marzo:

* Confirmados 94.417
* En UCI 5.607
* Fallecidos 8.189
* Curados 19.259

Toda la información en @sanidadgob y en: https://t.co/rK1snxlbGE#COVID19 #EsteVirusLoParamosUnidos pic.twitter.com/mir7jEvu8R

— Salud Pública (@SaludPublicaEs) March 31, 2020

Испания занимает третье место в мире после США и Италии по количеству инфицированных коронавирусом и второе (после Италии) по числу летальных случаев.

Испанское издание El País со ссылкой на экспертов отмечает, что фактическое число зараженных коронавирусом в стране может в 10 раз превышать официальные данные. Из-за нехватки тестов в стране на коронавирус проверяют только в самых серьезных случаях.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 31 марта, общее количество инфицированных в мире превысило 800 тыс., из них более 170 тыс. выздоровели, а 38 714 человек умерли.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.02 / Американский учёный рассказал Fox News, чего ждать от ядерного апокалипсиса

12.03 / Губернатор Токио назвала невозможной отмену ОИ-2020

27.02 / США и Южная Корея перенесли совместные учения из-за коронавируса

09.03 / Белоруссия увидела в обвале цен на нефть возможность договориться с Россией

17.03 / Греф рассказал об опасности наличных денег

30.03 / Левада-Центр: Почти две трети россиян против того, чтобы президент был старше 70 лет

25.03 / Институт молекулярной биологии НАНУ отправили в неоплачиваемый отпуск. Там делали украинские тесты на коронавирус

19.02 / Мексиканца в США обвинили в «работе на Россию»

19.03 / Morning Star – пацифисты требуют отменить учения НАТО — пандемия страшнее России

15.03 / Порошенко нахамил журналистам по прилету на Украину

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска