Количество заразившихся коронавирусом в мире превысило 800 тыс. – Университет Хопкинса

31.03.2020, 14:55, Новости дня

31 марта общее количество инфицированных коронавирусом в мире превысило 800 тыс., сообщил Университет Джонса Хопкинса (Мэриленд, США), который отслеживает распространение болезни.

По состоянию на 14.50 коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена у 800 049 человек в 178 странах. Из них 170 325 уже вылечились, а 38 714 умерли.

Больше всего случаев заражения зафиксировано в США (164 610), Италии (101 739), Испании (94 417), Китае (82 272) и Германии (67 051).

Больше всего летальных случаев в Италии (11 591), Испании (8189), Китае (3309), Франции (3024) и Иране (2898).

По данным Университета Джонса Хопкинса, отметка в 100 тыс. инфицированных коронавирусом была преодолена 6 марта, а в 500 тыс. – 26 марта.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине, по информации Университета Джонса Хопкинса, 549 больных, восемь выздоровевших и 13 умерших.

Эти данные совпадают с официальной статистикой, которую Минздрав опубликовал утром 31 марта.