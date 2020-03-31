 

Количество заразившихся коронавирусом в мире превысило 800 тыс. – Университет Хопкинса

31.03.2020, 14:55, Новости дня

31 марта общее количество инфицированных коронавирусом в мире превысило 800 тыс., сообщил Университет Джонса Хопкинса (Мэриленд, США), который отслеживает распространение болезни.

По состоянию на 14.50 коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена у 800 049 человек в 178 странах. Из них 170 325 уже вылечились, а 38 714 умерли.

Больше всего случаев заражения зафиксировано в США (164 610), Италии (101 739), Испании (94 417), Китае (82 272) и Германии (67 051).

Больше всего летальных случаев в Италии (11 591), Испании (8189), Китае (3309), Франции (3024) и Иране (2898).

По данным Университета Джонса Хопкинса, отметка в 100 тыс. инфицированных коронавирусом была преодолена 6 марта, а в 500 тыс. – 26 марта. 

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. 

В Украине, по информации Университета Джонса Хопкинса, 549 больных, восемь выздоровевших и 13 умерших. 

Эти данные совпадают с официальной статистикой, которую Минздрав опубликовал утром 31 марта. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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