Кабмин поручил дистанционно регистрировать акты гражданского состояния

31.03.2020, 11:53, Новости дня

Правительство поручило Минюсту и регионам обеспечить предоставление государственных услуг по регистрации актов гражданского состояния в дистанционной форме.

«Минюсту совместно с высшими должностными лицами (руководителями высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации обеспечить при возможности предоставление государственных услуг по регистрации актов гражданского состояния в дистанционной форме», – передает РИА «Новости» текст поручения.

Кабмином также поручено «обеспечить временное приостановление госуслуг по торжественной регистрации брака, предоставляемых органами записи актов гражданского состояния».

Ранее Министерство юстиции из-за угрозы распространения коронавируса предложило приостановить заключение и расторжение браков.