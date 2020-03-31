Зарубежные ученые: Лук и чеснок снижают риск онкологии молочной железы

31.03.2020, 14:53, Разное

Лечебные свойства лука и чеснока признаны во всем мире. Зарубежные исследователи доказали, что их употребление почти на 70% снижает риск развития онкологии молочной железы.

Все виды лука и чеснока являются не только компонентами самых разнообразных блюд, но и натуральными лекарствами для организма. Признанные антисептики, они предотвращают инфицирование вирусами, снабжают витаминами и антиоксидантами, которые снижают вероятность развития рака. Международная команда из двух научных центров — University At Buffalo и Universidad de Puerto Rico на основании шестилетних наблюдений за состоянием здоровья почти 700 женщин установила возможность снижения одной из его разновидностей. Рак молочной железы считается наиболее частой формой злокачественных опухолей у женщин, поражая их в возрасте от 13 до 90 лет.

В ходе исследования исследователи установили, что регулярное употребление любых видов лука и чеснока способно снизить риск данной онкологии почти на 70%. Возглавивший группу Гаури Десаи считает, что такой значительный результат достигается из-за большого содержания в данных продуктах органосульфатов и флавонолов. Их антиоксидантные свойства препятствуют повреждению клеток.