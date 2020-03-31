Дума изменила порядок техосмотра легковых автомобилей

31.03.2020, 14:53, Новости дня

Госдума изменила порядок прохождения обязательного техосмотра: теперь раз в два года процедуру должны проходить легковые автомобили от четырех до 10 лет, ежегодно – автомобили старше 10 лет, полностью от прохождения процедуры освобождаются автомобили младше четырех лет.

Госдума изменила порядок прохождения обязательного техосмотра: теперь раз в два года данную процедуру должны проходить легковые автомобили от четырех до 10 лет, ежегодно – автомобили старше 10 лет, полностью от прохождения процедуры освобождаются автомобили младше четырех лет.

Соответствующий закон принят на пленарном заседании во вторник.

Согласно прежнему порядку, проходить техосмотр каждые два года должны были автомобили от 3 до 7 лет, раз в год – легковые авто старше 7 лет. Полностью от процедуры освобождались автомобили младше трех лет, передает ТАСС.

Поправки были предложены ко второму чтению комплексного законопроекта, наделяющего правительство РФ дополнительными полномочиями, в том числе на введение режимов ЧС и повышенной готовности.

Госдума во вторник поддержала этот документ во втором и третьем чтениях.