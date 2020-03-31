 

Кремле сочли оправданным наделение кабмина правом вводить режим ЧС

31.03.2020, 14:52, Новости дня

В Кремле считают оправданным наделение кабмина правом вводить режим ЧС, так как именно правительство осуществляет непосредственный менеджмент ситуации по борьбе с распространением коронавируса, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Во-первых, конечно нужно за комментарием обращаться в Госдуму и обращаться в правительство. Но поскольку основной штаб работает в правительстве, то совершенно естественно, что правительство должно иметь расширенные полномочия в той ситуации, через которую мы все с вами проходим», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

На уточняющий вопрос, почему решение о ЧС не может принять президент, так как именно к главе государства стекается вся полнота информации, он подчеркнул, что президент обладает целым набором полномочий.

«Безусловно, он может это сделать де-юре и де-факто. И действительно вся полнота информации стекается к нему. Но непосредственный менеджмент ситуации по борьбе с распространением коронавируса осуществляется именно на уровне правительства, а правительство возглавляет Мишустин», – сказал Песков.

Ранее во вторник Госдума приняла закон о праве кабмина вводить ЧС.



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