Суд впервые наказал за фейк в соцсетях о числе зараженных коронавирусом

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31.03.2020, 14:52, Новости дня

В Курганской области суд впервые оштрафовал на 30 тыс. рублей пользователя соцсетей за фейк о числе зараженных коронавирусом, нарушителем оказался житель Кургана, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

«Сотрудниками УМВД РФ по Курганской области в одной из популярных курганских групп в социальной сети выявлена недостоверная информация о количестве заболевших COVID -19 граждан. Решением суда злоумышленник признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 9 статьи 13.15 КоАП РФ об административных правонарушениях «Злоупотребление свободой массовой информации», – передает ТАСС сообщение ГУ МВД.

30-летний житель Кургана оштрафован на 30 тыс. рублей. Указывается, что в своих комментариях он «распространял заведомо недостоверную информацию под видом достоверных сообщений», чем создавал угрозу общественной безопасности.

Ранее во вторник Госдума приняла закон о наказании до пяти лет лишения свободы за распространение фейков о коронавирусе.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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