Названо место похорон писателя Юрия Бондарева

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31.03.2020, 14:52, Новости дня

Прощание с писателем-фронтовиком Юрием Бондаревым состоится 2 апреля, похороны – на Троекуровском кладбище, сообщили в окружении писателя.

«Похороны состоятся на Троекуровском кладбище», – сообщил источник ТАСС.

Бондарев родился 15 марта 1924 года в Орске. В годы Великой Отечественной войны находился на фронте, был дважды ранен. Принимал участие в форсировании Днепра и освобождении Киева. В составе наступающих советских войск дошел до Чехословакии. Был награжден медалью «За отвагу».

В 1946 году поступил в Литературный институт имени Горького, занимался в студии Константина Паустовского. Широкую известность ему принесли произведения, посвященные темам войны и послевоенной жизни, в том числе – повесть «Батальоны просят огня» (1957), романы «Тишина» (1962) и «Двое» (1964). В 1970 году вышел роман Бондарева «Горячий снег» о Сталинградской битве, по его же сценарию сняли одноименный фильм, а также ряд других кинолент.

Напомним, в воскресенье сообщалось, что в Москве умер писатель-фронтовик Юрий Бондарев на 97 году жизни.



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