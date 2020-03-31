Граждан Афганистана избили в Тбилиси, приняв за китайцев с коронавирусом

31.03.2020, 14:48, Новости дня

Двух граждан Афганистана избили в Тбилиси, приняв их за китайцев и обвинив в «импорте коронавируса», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД со ссылкой на местные СМИ.

Афганцы возвращались к месту проживания на такси, и, по их словам, водитель настаивал, чтобы они заплатили втрое больше оговоренной суммы, а когда те отказались, начал драться с ними. Водителю помогли несколько прохожих.

По словам афганцев, водитель такси кричал, что «эти китайцы завезли в Грузию коронавирус».

МВД Грузии ведет расследование, водителю грозит год тюрьмы.

В Грузии 110 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, 21 пациент излечился. В стране с 21 марта действует режим ЧП, а с 31 марта – комендантский час и всеобщий карантин.