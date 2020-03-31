 

«Ракету Победы» с гигантской георгиевской лентой отправят к МКС в преддверии 9 мая

31.03.2020, 14:48, Новости дня

Роскосмос украсит георгиевской лентой, орденами Отечественной войны и логотипом 75-летия Победы ракету «Союз-2.1а», которой 25 апреля предстоит отправить к МКС грузовой корабль «Прогресс МС-14», а сама она получит название «Ракета Победы», сообщили в пресс-службе госкорпорации.

«Данный запуск «Роскосмос» посвятит 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В частности, на ракету-носитель «Союз-2.1а», которая получила название «Ракета Победы», будет нанесена специализированная символика – логотип 75-й годовщины Победы, изображения георгиевской ленты и орденов Отечественной войны», – передает РИА «Новости» сообщение госкорпорации.

Грузовой корабль, который ракета выведет на орбиту, доставит на МКС, помимо стандартных грузов, флэшку с именами участников Великой Отечественной войны. Сбор имен в рамках акции «Бессмертный полк на МКС» в настоящее время ведется на странице госкорпорации во «ВКонтакте».

В этот раз грузовой корабль «Прогресс МС-14» привезет более 2,5 тонн грузов различного назначения. Это 650 килограммов топлива в баках системы дозаправки и 46 килограммов сжатых газов, 1,35 тонны других грузов, включающих контейнеры с продуктами, медикаменты, приборы для экспериментов, воду в баках системы «Родник» и так далее.

Ранее Роскосмос напомнил, что 9 и 25 апреля запланированы пуски пилотируемого корабля «Союз МС-16» и грузового корабля «Прогресс МС-14», а 17 апреля на Землю вернется экипаж МКС.



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