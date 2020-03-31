Amazon уволил сотрудника, который раскритиковал недостаточную защиту персонала от коронавируса

31.03.2020, 14:42, Новости дня

Компания Amazon расторгла контракт с Крисом Смоллсом, который вместе с десятком других сотрудников склада в Нью-Йорке отказался работать и призвал руководство провести дезинфекцию помещения после того, как у его коллеги нашли COVID-19, пишет The New York Post. Как сказала официальный представитель компании, Смоллс контактировал с заразившимся рабочим и нарушил условия карантина, поставив под угрозу здоровье всего персонала.



Reuters

Компания Amazon уволила сотрудника своего склада на Статен-Айленд в Нью-Йорке, который в понедельник организовал акцию протеста с требованием усилить защиту персонала во время эпидемии коронавируса, пишет The New York Post.

Как рассказал изданию 31-летний Крис Смоллс, отец троих детей, об увольнении ему сообщили по телефону. «Они просто-напросто расквитались со мной за моё выступление, — считает бывший помощник менеджера, проработавший в компании пять лет. — Я не знаю, как они спят по ночам».

Смоллс и десяток других работников склада в Блумфилде в качестве протеста прекратили работу, требуя от Amazon временно закрыть и очистить помещения после того, как на прошлой неделе у одного из их коллег обнаружили COVID-19. Также протестующие призвали компанию предложить оплачиваемые отгулы для тех, кто заболел или вынужден самоизолироваться.

Официальный представитель Amazon Кристен Киш подтвердила, что Смоллса уволили, однако причиной, по её словам, стало то, что он нарушил правила социального дистанцирования. Смоллс контактировал с заразившимся рабочим, поэтому компания дала ему указание оставаться в оплачиваемом карантине, но 30 марта он пришёл на работу и подверг ещё большему риску персонал. «Это недопустимо, и мы расторгли его трудовой договор вследствие многочисленных нарушений правил безопасности», — подчеркнула Кристен Киш в своём заявлении. При этом сам Смоллс настаивает, что ему разрешили ещё несколько дней приходить на работу даже после того, как руководство узнало о его контакте с больным.

Кроме того, компания Amazon назвала обвинения рабочих «необоснованными» и заверила, что приняла «крайние меры» для защиты своего персонала, включая «трёхкратную» уборку, закупку средств защиты, обеспечение безопасной дистанции между работниками и проверку температуры у каждого, кто входит в помещение. «Как и все предприятия, которые пытаются справиться с разворачивающейся пандемией коронавируса, мы прилагаем активные усилия для обеспечения безопасности сотрудников, которые служат обществу и самым незащищённым слоям населения, — цитирует американская газета заявление Amazon. — Правда в том, что подавляющее большинство сотрудников продолжают ежедневно приходить и героически доставлять (товары. — ИноТВ) покупателям».

Как пишет The New York Post, общественный адвокат Нью Йорка Летиция Джеймс назвала увольнение Криса Смоллса «возмутительным». По её словам, право на коллективный протест закреплено законом, и «любые карательные действия» со стороны руководства «строго запрещены». «В то время, как многие ньюйоркцы столкнулись с трудностями и глубоко обеспокоены своей безопасностью, такие действия также являются безнравственными и бесчеловечными», — добавила адвокат.