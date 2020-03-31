В Общественной палате оценили введение уголовной ответственности за фейки

31.03.2020, 14:30, Новости дня

«Эти не очень популярные меры нужны для того, чтобы не получить попутные инциденты, связанные с вирусом», – сообщил газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Константин Комков, комментируя одобрение Госдумой закона об уголовной ответственности за фейки о COVID-19.

«В эпоху сложных ситуаций нужно принимать не очень популярные меры и идти на не сильно одобряемые сетевым сообществом шаги. Но они нужны. В противном случае мы можем получить попутные инциденты, связанные с вирусом», – сказал заместитель председателя комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Константин Комков.

Он пояснил, что данные меры оправданы запросом населения на достоверность информации. «Во время обороны Москвы в период Великой Отечественной войны одним из самых страшных дней был день паники, – провел аналогию Комков. – Потому фейковые новости могут нанести большой урон экономике и существованию нашего государства».

Напомним, Госдума поддержала поправки в Уголовный кодекс о лишении свободы на срок до пяти лет за распространение гражданами заведомо ложной информации, приведшее к тяжким последствиям.

За публичное распространение под видом достоверных сообщений фейков, повлекшее по неосторожности вред здоровью человека, предлагается наказывать штрафом от 700 тыс. до 1,5 млн рублей, либо в размере дохода за период до 18 месяцев, либо исправительными работами до года, либо принудительными работами или лишением свободы до трех лет.

Ранее ответственный секретарь комиссии Ассоциации юристов РФ по новым технологиям и правовому обеспечению цифровизации общества Дмитрий Липин заявил, что наказание за фейки должно быть строгим. «В момент, когда важно сохранить доверие общества к решениям властей по минимизации последствий кризиса, фейки вносят недопустимую смуту», – сказал он.

Примерами таких фейков являются, «новость» о закрытии Москвы на карантин, «сообщение» о распылении средств дезинфекции с вертолетов, заявление политолога Валерия Соловья о якобы 1600 погибших в РФ от коронавируса, недостоверная информация о повышении риска инфицирования коронавирусом при наличии прививки от гриппа, а также фейки об отсутствии контроля перемещения граждан на российско-китайской границе.