Оксана Самойлова и рэпер Джиган разводятся

31.03.2020, 14:30, Разное

Оксана Самойлова и рэпер Джиган после рождения четвертого ребенка разводятся. Об этом она сама написала в соцсети Instagram.

Оксана Самойлова пояснила свое решение о разводе тем, что не хочет, чтобы ее дети видели весь ад, который происходит в последнее время. Неадекватное поведение певца все наблюдают не первую неделю. Они прожили в счастливом браке 10 лет, но девушка считает все это время обманом с его стороны. Сама же она не способна на обман и предательство. Однако все “круги ада” она увидела после рождения долгожданного сына. Муж сразу начал употреблять спиртное в больших количествах, даже попал в психушку в США. Также в сети были кадры его отдыха в круг друзей по возвращению в Россию, а сегодня появилось фото, где его голого вели в наручниках.

«Как сложно принимать решения длинною в 10 лет, когда у тебя 4 маленьких детей. Но мне не оставили выбора. Я подаю на развод. Все 10 лет счастливой семейной жизни были обманом с его стороны, а я просто жила и верила ему, он говорил такие вещи, клялся здоровьем наших детей, умолял не верить в сплетни и слухи, клялся, что любит только меня и никогда не изменял. Столько всего говорил и я верила, потому что я не способна на такие обманы; потому что я добрая и наивная, потому что я не понимаю, как можно так поступать. Потому что мы были счастливы, понимаете? Я даже представить не могла, что при таких раскладах, когда вы живете душа в душу, выходя из дома, человек может так предавать. Вторую причину вы видите сами на его странице и, думаю, понимаете, что происходит. Я не хочу, чтобы мои дети видели весь этот ад», – написала Оксана Самойлова.

Стоит отметить, что из-за пандемии коронавируса в РФ отменили разводы, а следовательно развестись им придется не скоро.