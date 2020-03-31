 

Собянину поручили контролировать карантин в Москве с помощью операторов связи

31.03.2020, 14:30, Новости дня

Премьер Михаил Мишустин поручил мэру столицы Сергею Собянину контролировать режим карантина в Москве с помощью городских порталов и операторов мобильной связи, следует из перечня поручений правительства.

«Мэру Москвы Сергею Собянину обеспечить контроль за соблюдением гражданами режима карантина на территории города Москвы с помощью операторов мобильной связи и сервисов официального портала мэра и правительства Москвы», – передает РИА «Новости» текст поручений.

Премьер также поручил до 2 апреля рассмотреть возможность проведения тестирования на COVID-19 на базе больницы в Коммунарке.

«Минздраву РФ совместно с Роспотребнадзором и Правительством Москвы рассмотреть возможность организации тестирования на новую коронавирусную инфекцию на базе больницы в Коммунарке», – говорится в сообщении.

Также Мишустин поручил рассылать нарушающим карантин по коронавирусу СМС-уведомления.

Госдума во вторник приняла закон об уголовной ответственности за нарушение карантина. Власти ряда регионов объявили режим самоизоляции в связи с угрозой распространения коронавируса.

За сутки в РФ выявлено 500 случаев коронавируса, общее число заболевших – 2 тыс. 337 случаев. Умерли 17 человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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