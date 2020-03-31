 

Составлен тТОП-5 лучших камерофонов 2020 года

31.03.2020, 14:30, Разное

Эксперты составили ТОП-5 лучших камерофонов, доступных на рынке на сегодняшний день. Список открывает флагманский Apple iPhone 11 Pro 64GB, а его средняя стоимость в российских магазинах составляет около 88 тысяч рублей.
Аппарат оснащен сверхширокоугольной камерой на 12 Мп, телефотокамерой, широкоугольной и фронтальной камерами. Бенчмарк DxOMark протестировал смартфон, поставив ему 124 и 102 балла соответственно за съемку фотографий и роликов. Следом в рейтинге располагается Huawei P30 Pro со средней ценой в 48,5 тысяч рублей. Помимо солидных технических характеристик, китайский флагман может похвастаться камерой с 5-кратным оптическим зумом. Разрешение основной и фронтальной камеры составляет 40 и 32 Мп соответственно. Средний балл за съемку от DxOMark составляет 116, однако эксперты выделяют недостатки у фронтальной камеры. Первым представителем ТОП-3 становится Samsung Galaxy Note 10+ 12/256GB за 70 тысяч рублей.

Гаджет получил ультраширокоугольную, широкоугольную камеры, а также телеобъектив и фронтальный датчик. Средняя оценка от специалистов – более 117 баллов. Вторую позицию занимает Xiaomi Mi Note 10 Pro 8/256GB, названный экспертами лучшей моделью телефона для видеосъемки. Смартфон доступен в РФ почти за 37 тысяч рублей. Лидером рейтинга становится Huawei Mate 30 Pro 8/256GB, где особенно оценена фотосъемка – 132 балла. Основной модуль получил датчики на 40+40+32+8 Мп, что превышает показатели основных конкурентов.



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