 

Испытатель рассказал о возможности управления Ту-160М двумя пальцами

31.03.2020, 14:30, Новости дня

Модернизированный стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160М настолько мягок в управлении, что его можно пилотировать двумя пальцами, рассказал заслуженный летчик-испытатель РФ Анри Наскидянц.

«Я очень остался доволен полетом на Ту-160М. Эту машину можно пилотировать двумя пальцами, там робот. Очень большой диапазон высот и скоростей у нее, она сверхзвуковая, тяжелая, и на удивление она очень корректно себя ведет, мягкий самолет, очень приятный», – передает ТАСС слова Наскидянца в интервью, опубликованном на страницах ПАО «Туполев» в соцсетях (в составе Объединенной авиастроительной корпорации входит в госкорпорацию «Ростех»).

Напомним, 2 февраля первый глубоко модернизированный ракетоносец-бомбардировщик Ту-160М совершил первый полет на аэродроме Казанского авиационного завода имени С.П. Горбунова



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.02 / Эксперты не смогли обнаружить признаки экстремизма в документе, на котором строится обвинение по делу «Сети»

18.02 / Во ФСИН рассказали, от чего умер “краснодарский людоед”

20.02 / Шнуров идет в Госдуму: он вступил в Партию роста

03.02 / Бывший генпрокурор Украины заявил в полицию о вмешательстве Байдена в его работу

11.02 / Жизнь в Ухане: репортаж центрального телевидения Китая

14.02 / Число заболевших коронавирусом достигло 64 тысяч. Россия прекратила чартерное сообщение с Китаем

21.02 / Болельщики “Бенфики” подверглись нападению после матча с “Шахтером” – СМИ

17.03 / “Подобных мер в стране никогда не было”. Из-за коронавируса в Германии закрывают пабы, бордели и спортивные залы

20.03 / «Победа» вывезла всех пассажиров из Черногории

07.02 / Маневры на орбите: американский спутник-шпион “убежал” от российского аппарата-инспектора

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска