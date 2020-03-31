Испытатель рассказал о возможности управления Ту-160М двумя пальцами

31.03.2020, 14:30, Новости дня

Модернизированный стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160М настолько мягок в управлении, что его можно пилотировать двумя пальцами, рассказал заслуженный летчик-испытатель РФ Анри Наскидянц.

«Я очень остался доволен полетом на Ту-160М. Эту машину можно пилотировать двумя пальцами, там робот. Очень большой диапазон высот и скоростей у нее, она сверхзвуковая, тяжелая, и на удивление она очень корректно себя ведет, мягкий самолет, очень приятный», – передает ТАСС слова Наскидянца в интервью, опубликованном на страницах ПАО «Туполев» в соцсетях (в составе Объединенной авиастроительной корпорации входит в госкорпорацию «Ростех»).

Напомним, 2 февраля первый глубоко модернизированный ракетоносец-бомбардировщик Ту-160М совершил первый полет на аэродроме Казанского авиационного завода имени С.П. Горбунова