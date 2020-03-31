Состоялся релиз ядра Linux 5.6 с функциями MPTCP и WireGuard

31.03.2020, 14:30, Разное

Состоялся официальный дебют операционной системы Linux 5.6. В программном обеспечении появятся функции WireGuard и MPTCP после двухмесячной разработки.

Ключевые изменения заключаются в полностью интегрированной поддержке WireGuard, открывающей возможность для VPN-туннелирования с использованием функций ядра без необходимости внедрения стороннего программного обеспечения. Кроме того, система использует разные алгоритмы шифрования информации, отличаясь повышенной скоростью соединения, если сравнивать её с OpenVPN. Благодаря поддержке MPTCP будут отправляться данные в разные сетевые каналы, что также положительно повлияет на быстродействие системы.

Взаимодействие ОС с многими процессорами от Intel и AMD также улучшится, а ядро Linux 5.6 является отличным решением проблем для систем х32. Система обзаведется драйверами для видеокарт NVIDIA GeForce RTX из 20-й серии (2060, 2070 и 2080) и поддержкой USB4.