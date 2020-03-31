 

Состоялся релиз ядра Linux 5.6 с функциями MPTCP и WireGuard

31.03.2020, 14:30, Разное

Состоялся официальный дебют операционной системы Linux 5.6. В программном обеспечении появятся функции WireGuard и MPTCP после двухмесячной разработки.
Ключевые изменения заключаются в полностью интегрированной поддержке WireGuard, открывающей возможность для VPN-туннелирования с использованием функций ядра без необходимости внедрения стороннего программного обеспечения. Кроме того, система использует разные алгоритмы шифрования информации, отличаясь повышенной скоростью соединения, если сравнивать её с OpenVPN. Благодаря поддержке MPTCP будут отправляться данные в разные сетевые каналы, что также положительно повлияет на быстродействие системы.

Взаимодействие ОС с многими процессорами от Intel и AMD также улучшится, а ядро Linux 5.6 является отличным решением проблем для систем х32. Система обзаведется драйверами для видеокарт NVIDIA GeForce RTX из 20-й серии (2060, 2070 и 2080) и поддержкой USB4.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.03 / Мнение: Почему закрыли московские парки

22.03 / В Роспотребнадзоре назвали средний инкубационный период коронавируса

10.03 / Личное: Как тут похудеть?

09.02 / Боровшаяся с раком экс-солистка «Тату» Юлия Волкова перенесла операцию

22.03 / Юлия Снигирь рассказала, чем они занимаются с 4-летним сыном на карантине

13.03 / Мощный ураган в Москве начал убивать людей

16.02 / Королевские биографы рассказали, как принцесса Диана испортила принцу Чарльзу День святого Валентина

22.02 / Мнение: Новые лица

03.03 / В Удмуртии погиб чемпион мира по велоспорту Андрей Ведерников

17.03 / 100-долларовый Realme C3 для РФ превосходит по параметрам международную версию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска