В России создали высокоточный тест на коронавирус

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31.03.2020, 14:27, Новости дня

Он уже прошел клинические испытания.

Ученые Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработали новый набор реагентов для выявления коронавирусной инфекции COVID-19.

Набор «АмплиСенс Cov-Bat-FL» прошел клинические испытания, 25 марта его зарегистрировали для использования в России.

В Роспотребнадзоре сообщили, что тест позволяет выявлять коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19, а также отличать его от других родственных вирусов, в том числе вызывающих атипичную пневмонию и ближневосточный респираторный синдром (MERS).

В ведомстве также подчеркнули, что тест высокочувствителен и не дает ложно-положительной реакции с образцами других эпидемических коронавирусов человека.

Ранее в Новосибирске зарегистрировали новую тест-систему для диагностики коронавируса с очень высокой чувствительностью. До этого глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что в России будет зарегистрирована новая тест-система для определения COVID-19, которая будет давать результат за 2,5 часа.

Накануне стали известны подробности о российском препарате от коронавируса.



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