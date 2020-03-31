В Татарстане власти хотят разрешать людям выходить из дома только по электронным пропускам

31.03.2020, 14:18, Новости дня

Власти Татарстана хотят усилить контроль за тем, как люди соблюдают режим самоизоляции во время карантина, и планируют выдавать жителям республики для выхода из дома специальные разрешения. Онлайн-сервис, с помощью которого это будет делаться, сейчас находится в разработке, сообщает казанский портал “Бизнес Online”.

Специальные пропуска для выхода на улицы будут выдавать тем, кому необходимо выйти за продуктами, в аптеку, выгулять домашних животных или вынести мусор. Отдельно разрешение на выход из дома нужно будет получать тем гражданам, которые ходят на работу.

Власти республики ожидают, что схема будет работать так: для получения пропуска необходимо будет зарегистрироваться на специальном сайте, предоставить свои паспортные данные и указать адрес проживания. Далее татарстанцы получат при помощи SMS на свой телефон специальный код “регистрации места изоляции”. Тем, кто ходит на работу, нужно будет также зарегистрировать в системе место работы и получить для него еще один специальный код. Его надо будет показывать полиции, если она остановит и решит проверить, где работает гражданин и выдерживает ли он маршрут от дома до работы.

После регистрации на сайте для выхода из квартиры татарстанцы должны будут отправить на сайт SMS с текстом “выход”. В ответ им придет код-пропуск. Код действует 1 час, отходить от дома с ним разрешается не более чем на 1 км. Один житель республики может получить специальный код всего два раза за сутки.

Глава пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова подтвердила, что система кодов разрабатывается, но заметила, что в окончательном виде проект еще не утвержден.

Ранее власти Москвы также пообещали ужесточить меры по изоляции москвичей и жителей Подмосковья на период карантина с помощью QR-кодов и системы отслеживания передвижения (видеокамер). Наличие кодов у тех, кто вышел на улицы, будет проверять полиция. Но этот проект также пока официально не введен в действие.

В Татарстане сейчас зарегистрировано 19 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки заболели 5 человек. Всего в России выявлено 2337 заболевших коронавирусной инфекцией, умерли уже 17 человек. По данным Минздрава, за последние сутки число инфицированных увеличилось на 500 человек.