 

В Татарстане власти хотят разрешать людям выходить из дома только по электронным пропускам

31.03.2020, 14:18, Новости дня

Власти Татарстана хотят усилить контроль за тем, как люди соблюдают режим самоизоляции во время карантина, и планируют выдавать жителям республики для выхода из дома специальные разрешения. Онлайн-сервис, с помощью которого это будет делаться, сейчас находится в разработке, сообщает казанский портал “Бизнес Online”.

Специальные пропуска для выхода на улицы будут выдавать тем, кому необходимо выйти за продуктами, в аптеку, выгулять домашних животных или вынести мусор. Отдельно разрешение на выход из дома нужно будет получать тем гражданам, которые ходят на работу.

Власти республики ожидают, что схема будет работать так: для получения пропуска необходимо будет зарегистрироваться на специальном сайте, предоставить свои паспортные данные и указать адрес проживания. Далее татарстанцы получат при помощи SMS на свой телефон специальный код “регистрации места изоляции”. Тем, кто ходит на работу, нужно будет также зарегистрировать в системе место работы и получить для него еще один специальный код. Его надо будет показывать полиции, если она остановит и решит проверить, где работает гражданин и выдерживает ли он маршрут от дома до работы. 

После регистрации на сайте для выхода из квартиры татарстанцы должны будут отправить на сайт SMS с текстом “выход”. В ответ им придет код-пропуск. Код действует 1 час, отходить от дома с ним разрешается не более чем на 1 км. Один житель республики может получить специальный код всего два раза за сутки. 

Глава пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова подтвердила, что система кодов разрабатывается, но заметила, что в окончательном виде проект еще не утвержден. 

Ранее власти Москвы также пообещали ужесточить меры по изоляции москвичей и жителей Подмосковья на период карантина с помощью QR-кодов и системы отслеживания передвижения (видеокамер). Наличие кодов у тех, кто вышел на улицы, будет проверять полиция. Но этот проект также пока официально не введен в действие. 

В Татарстане сейчас зарегистрировано 19 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки заболели 5 человек. Всего в России выявлено 2337 заболевших коронавирусной инфекцией, умерли уже 17 человек. По данным Минздрава, за последние сутки число инфицированных увеличилось на 500 человек.

 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.03 / Посол РФ призвал соотечественников вернуться из Турции

20.02 / “Что будет с самолетом? А если заподозрят коронавирус?” Кабмин Украины ответил на распространенные вопросы об эвакуации из Китая

20.03 / Трамп пообещал вмешаться в российско-саудовскую нефтяную войну «в подходящее время»

24.02 / Times – ради защиты детей британцам не будут упрощать процедуру трансгендерного перехода

13.02 / Трамп назвал Сандерса главным претендентом на выдвижение в президенты от демократов

19.02 / В ООН обеспокоены угрозой сползания к новому насилию из-за обострения на Донбассе

24.03 / Хакеры атаковали Всемирную организацию здравоохранения

04.02 / Минобороны направило второй военно-транспортный самолет в Ухань для эвакуации российских граждан

19.02 / В Госдуме поддержали поправку о неприкосновенности экс-президентов

14.02 / Банковская система Украины в 2019 году получила рекордную прибыль в 60 млрд грн – Рожкова

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска