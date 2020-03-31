 

Из буклетов Минздрава Туркменистана исчезло упоминание коронавируса

31.03.2020, 14:18, Новости дня

Из буклетов, которые распространяет Минздрав Туркменистана, исчезло упоминание коронавируса, сообщает Хроника Туркменистана. Буклеты, в которых говорится об опасности заражения коронавирусом и его профилактике, с февраля раздавали в больницах, школах и на предприятиях.

Журналисты проводят скриншот старой и новой брошюры на туркменском языке. В старой употреблено слово “коронавирус”, но в новых тиражах брошюр упоминание коронавируса на страницах исчезло и речь идет об острых респираторных вирусных инфекциях и их общей профилактике. 

Корреспонденты туркменской службы Радио Свобода в Ашхабаде ранее сообщали, что буклеты распространяли не только во всех больницах и клиниках, но раздавали на производствах, школах, а также вручали жителям при домовом обходе.

“Почти все знакомые говорят, что к ним приходили и проводили краткое инструктирование и раздавали эти или похожие буклеты, где была прямо указана опасность и именно короновируса”, – подчеркивают журналисты. Еще один житель города рассказал, что врачи из 9-й поликлиники приходили в школы 10 микрорайона и говорили с детьми о чистых руках и разрешили носить им в школе маски.

Официально в Туркменистане не объявлено ни об одном случае коронавируса. Но президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов две недели назад распорядился окуривать население  дымом гармалы (юзарлика или могильника) для “противодействия проникновению в организм человека различных не видимых глазу вирусов”. Также в стране уже ограничены поездки граждан между регионами. Они разрешены только в безотлагательных ситуациях, на основе специального разрешения – например, для участия в свадьбах и церемониях. Кроме того, перед поездкой в другой регион страны граждан обязали получать справки, подтверждающие отсутствие коронавирусной инфекции (для ее получения необходимо сдать кровь, сделать рентген-снимок легких и измерить температуру). 



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