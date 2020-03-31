Погребинский рассказал о политической ошибке Зеленского

31.03.2020, 14:16, Новости дня

«После такого решения Зеленский будет терять поддержку населения. Он топит себя и открывает перспективу для недовольства тех, кто за него голосовал», – сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский, комментируя решение властей открыть рынок земли на Украине.

«Команда Зеленского сделала ставку на получение денег от МВФ, а для этого было необходимо принять закон о рынке земли, – напомнил Михаил Погребинский. – Президента запугали коллапсом экономики и дефолтом. И поскольку Зеленский, видимо, ничего не понимает в таких вещах – его убедили в необходимости открыть рынок земли».

«Хотя есть профессиональное мнение, что в нынешней ситуации Украине было бы лучше воспользоваться форс-мажором и объявить дефолт. А вот принятие закона о продаже земли – политическая ошибка Зеленского. Совершенно очевидно, что после такого решения он будет терять поддержку населения. Президент топит себя и открывает перспективу для недовольства значительной части общественности, которая за него голосовала. Этим воспользуются «Оппозиционная платформа «За жизнь» по главе с Медведчуком и «Батькивщина» во главе с Тимошенко», – спрогнозировал Погребинский.

«Что касается союза фракции «Слуга народа» с партией Петра Порошенко – он был необходим для голосования в Раде. При этом авторитетные люди, вроде юриста и политолога Андрея Портнова, считают, что Порошенко обменял прекращение уголовного дела на голоса в пользу этого закона. Впрочем, я не уверен в том, что эти обязательства будут выполнены, так как в команде Зеленского есть генпрокурор Ирина Венедиктова, которая настроена довести дело Порошенко до конца», – отметил политолог.

Он также предположил, что противники закона вряд ли сейчас выйдут на акции протеста. «В условиях коронавируса люди заботятся о своем здоровье. Потому если и будут какие-то протесты – то не раньше следующего года, когда закон вступит в силу», – заключил Погребинский.

Напомним, Верховная рада в ночь на вторник в соответствии с требованиями Международного валютного фонда (МВФ) и в присутствии президента Украины Владимира Зеленского приняла закон о рынке земли. За законопроект проголосовали 259 депутатов (при 226 необходимых), включая 206 членов фракции «Слуга народа». Фракция Петра Порошенко «Европейская солидарность» поддержала решение 23 голосами, фракция «Голос» – 13, депутатская группа «Доверие» – 12, внефракционные депутаты – пятью голосами.

Против закона проголосовали фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) и «Батькивщина». 35 парламентариев во время голосования отсутствовали.

В прошлую пятницу президент Украины Владимир Зеленский заявил, что МВФ потребовал от Украины открыть рынок земли для получения нового кредита.

В то же время лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко обвинила Зеленского и депутатов Верховной рады в «сдаче» 72% территории Украины «зарубежным мошенникам». Она пообещала «вернуть землю украинцам» и привлечь к ответственности каждого, кто стоял «за этой аферой».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как закон о продаже земли подвел Украину к новому Майдану.