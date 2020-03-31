Россиян с 3 апреля начнут уведомлять о нарушении карантина по СМС

31.03.2020, 14:16, Новости дня

Россияне, которые находятся на карантине по коронавирусу, с 3 апреля начнут получать СМС-уведомления о его нарушении, поручение обеспечить систему уведомлений дал премьер Михаил Мишустин.

«Минкомсвязи, МВД, Минздраву и Роспотребнадзору обеспечить начиная с 3 апреля информирование граждан через СМС-сервисы и единый портал госуслуг о случаях нарушения ими условий карантина», – передает ТАСС текст перечня поручений.

Данные о нарушениях будут передаваться в профильные ведомства и рабочую группу Госсовета по противодействию распространению коронавируса. Это необходимо «в целях принятия превентивных мер в отношении соответствующих лиц», говорится в тексте поручений.

Также Мишустин поручил Минздраву с 1 апреля предоставлять в Минкомсвязь сведения о заболевших коронавирусом, а также контактировавших с ними и находящихся на карантине.

«Минздраву обеспечить представление начиная с 1 апреля 2020 года в Минкомсвязь и рабочую группу Государственного совета Российской Федерации по противодействию распространению коронавируса сведений о гражданах, заболевших новой коронавирусной инфекцией, контактировавших с ними лицах, а также гражданах, находящихся на карантине», – говорится в перечне поручений.

Ранее во вторник Госдума приняла закон об уголовной ответственности за нарушение карантина, а также о наказании до пяти лет лишения свободы за распространение фейков о коронавирусе.

Власти ряда регионов объявили режим самоизоляции в связи с угрозой распространения коронавируса.

Напомним, за сутки в РФ выявлено 500 случаев коронавируса.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.